Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

    Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

    Bugün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı dökenler de... Anne, baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdiği kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... İşte o çok zor anlardan kareler.

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:
    1 / 13
    Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlarNext

    Bugün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı dökenler de... Anne, baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdiği kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... İşte o çok zor anlardan kareler.

    Etiketler: jet kazası , Dubai , iran , Mina Başaran , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki!

    Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına tepki!

    Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

    Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

    Derbide F.Bahçe'den Rocky misillemesi

    Derbide F.Bahçe'den Rocky misillemesi

    Parti gecesi

    Parti gecesi

    İşte dünyanın en uluslararası üniversiteleri... Türk yok, ilk iki İsviçre’den

    İşte dünyanın en uluslararası üniversiteleri... Türk yok, ilk iki İsviçre’den

    Türkiye'nin tarih kokan şehri: Tokat

    Türkiye'nin tarih kokan şehri: Tokat

    Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

    Mina Başaran'ın babası gözyaşlarına boğuldu...

    Jasmin Baruh'a veda

    Jasmin Baruh'a veda

    İnanılmaz olay! Gökten altın ve pırlanta yağdı

    İnanılmaz olay! Gökten altın ve pırlanta yağdı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri