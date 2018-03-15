Anne, baba, eş, kardeş... Çok zor anlar

Bugün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı dökenler de... Anne, baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdiği kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... İşte o çok zor anlardan kareler.
Bugün, jet kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı... Nişanlısının tabutuna omuz veren de vardı, kaybettiği kızı için gözyaşı dökenler de... Anne, baba, kardeş, eş... Hepsi birbirini teselli etmeye çalıştı. Bassam, sevgilisinin fotoğrafına son kez gülümseyerek baktı. Sevdiği kadınları kazada yitiren Murat ve Sinan birbirine güç verdi... İşte o çok zor anlardan kareler.
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