Almanlar artık 'iskelet' giyiyor!

Almanlar bu kez çalışanlarına dış iskelet giydiriyor! Bir yandan otomobil üretiliyor; diğer yandan çalışanlar dış iskelet adı verilen öyle bir iskelet giysiyi üzerlerine giyiyor. Peki nedir dış iskelet? Ne işe yarıyor?
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