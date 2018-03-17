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    Haberler >Teknoloji>Almanlar artık 'iskelet' giyiyor!

    Almanlar artık 'iskelet' giyiyor!

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    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 01:48 | Son Güncelleme:
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    Almanlar artık iskelet giyiyorNext

    Almanlar bu kez çalışanlarına dış iskelet giydiriyor! Bir yandan otomobil üretiliyor; diğer yandan çalışanlar dış iskelet adı verilen öyle bir iskelet giysiyi üzerlerine giyiyor. Peki nedir dış iskelet? Ne işe yarıyor?

    Etiketler: tsk , türk silahlı kuvvetleri , silah

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