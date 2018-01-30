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Galaxy S9'un yüz tanıma sistemi nasıl çalışacak?

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 08:34 | Son Güncelleme:

Galaxy S9 ailesini tanıtmasına günler kala, cihazlarla alakalı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy S9'un yüz tanıma teknolojisi sızdı.

Apple'ın geçtiğimiz yıl iPhone X'u TrueDepth temelli Face ID yani yüz tanıma sistemiyle tanıtması sonucu, akıllı telefon üretici firmalar da yeni arayışlar içerisine girdi. Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung ise geçtiğimiz yıl Galaxy S8 Plus modelini İris tarayıcı ile kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. 

Son zamanlarda ise Samsung'un yeni çıkaracağı Galaxy S9 ailesi üzerine yapılan konuşmalar, cihazlarda ne tür bir yüz tanıma sistemi olacağı üzerineydi. Yeni çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 kullanıcılarının gelmesini beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesinin Beta sürümünde keşfedilen bir video, Galaxy S9 ailesine, IntelligentScan adlı bir yüz tanıma teknolojisinin geleceğinin müjdesini veriyor.

İşletim sisteminde "Ayarlar" bölümüne gizlenmiş olarak bulunan bu video, kullanıcının hem gece hem de gündüz vakti olmak üzere telefonun, sensörler sayesinde hem göz kontağı hem de yüz kontağı kurarak yüz tarama işlemini gerçekleştirdiğini gösteriyor. 

Etiketler: Android Oreo Beta
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