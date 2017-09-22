Galaxy S8'in bu kez pembe modeli geliyor!

Galaxy S8 Avrupa'da ilk defa piyasaya sürüldüğünde pembe model, seçenekler arasında bulunmuyordu. Ancak şimdi, Hollandalı bir dağıtım şirketi Pink Galaxy S8'in yakında resmi olarak Avrupa'da satışa sunulacağını açıkladı.

Samsung, Galaxy S8 Plus'ın pembe sürümünü geçtiğimiz Haziran ayında ilk olarak Tayvan'da satışa sunmuştu. Geçtiğimiz ay ise şirket pembe Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Meksika'ya da geleceğini duyurmuştu. Pembe sürümün tek farkı arka yüzünün rengi, donanım ve yazılım olarak tanıdığımız Galaxy S8'den hiç bir farkı yok.

Dün, Alman bir dağıtım şirketi Belsimpel'in pembe Galaxy S8'i listelediği fark edildi. Ancak şirket henüz Galaxy S8 Plus için liste girşine sahip değil, bu da resmi yayın tarihinin henüz belli olmadığının altını çiziyor.

Belsimpel yaptığı açıklamada bu modelin Avrupa'da satılacak olan model olmadığını, Avrupa satışlarının Hollanda'dan başlayacağını doğruladı. Belsimpel şu an ön sipariş kabul ediyor, ancak sevkıyatların ne zaman başlayacağı henüz belli değil.