Galaxy Note 8 kapış kapış gidiyor!

Note markası geçen yıl Note 7 ile yaşadığı pil patlamalarının ardından güçlü bir şekilde ilerliyor. Şirket, ABD'deki daha fazla müşterinin, aynı dönemde önceki yıllarda sattığı diğer Note'lara göre Note 8'in daha fazla sattığını duyurdu.

Samsung mobilin başındaki isim DJ Koh, ön siparişin başlamasının ardından 40 ülkede toplam 650 bin sipariş aldıklarını belirtti. Koh, bunun Note 7’den 2.5 kat daha hızlı olduğuna dikkat çekti.

Note 8, 23 Ağustos’ta tanıtıldıktan sonra 24 Ağustos’ta ön siparişe çıkmıştı. Cihaz, 930 fiyat etiketiyle şu ana kadar Samsung'un en pahalı akıllı telefonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Note 8'in Türkiye fiyatı ise 4999 TL. Samsung yüksek olan bu rakamın etkisini azaltmak ön sipariş sürecinde bazı özel teklifler sunuyor.

Galaxy Note 8, 18 Eylül itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.