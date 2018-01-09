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    Fransa’ya ilham verdiler

    Güven ÖZALP/BRÜKSEL
    09.01.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    Fransızca eğitim veren Tevfik Fikret Lisesi’nin günde 15 dakikalık okuma uygulaması Fransa’ya örnek oldu. Fransa’da faaliyet gösteren “Sessizlik, okuyoruz!” adlı dernek bu uygulamayı ülke geneline yaymak için çaba gösteriyor. Haberin detayları şöyle:

    HER GÜN 15 DAKİKA

    Fransa’da yayımlanan Le Figaro gazetesine konu olan uygulama çerçevesinde her gün saat 13.35’te okulun 1600 öğrencisinin yanı sıra, müdürü, öğretmenleri, hatta güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu tüm personel kitap okuyor. Her gün 15 dakika okuma sadece okuma haftası gibi özel dönemlerde değil 17 yıldır her gün yapılıyor. Öğretmenlerin okumayı nasıl teşvik edebileceklerini tartıştıkları bir ortamda 2001’de ortaya çıkan uygulama artık gelenek halini almış. Başlangıçta 10 dakika olarak belirlenen okuma süreleri ise öğrencilerin bu yöndeki talepleri doğrultusunda artık 15 dakika.

    Öğrencilerin sadece kitap değil çizgi roman okumasının da mümkün olduğunun altını çizen gazete, okulun müdürü Ayşe Başçavuşoğlu’nun, “Eğer o saatte randevusuz bir ziyaretçi beni görmek isterse okumam bitene kadar bekliyor” sözlerine yer vermiş.

    UYGULAMANIN ELÇİSİ

    Uygulamanın Fransa’ya yayılmaya başlaması ise Fransız yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Olivier Delahaye’in, ‘Güneşler’ (Soleils) adlı filmini tanıtmak için geldiği dönemde duruma tanıklık etmesiyle gerçekleşti. Fransa’ya dönüşte bu uygulamayı tanıtmaya çalışan Delahaye’in girişimi Fransız Akademisi üyelerinden Daniele Sallenave’ın kulağına gidince çabalar farklı bir boyuta ulaştı. 2015’te Başçavuşoğlu, Delahaye ve Sallenave, “Sessizlik, okuyoruz!” derneğini kurdu. Delahaye yaklaşık iki yıldır Fransa’da bu uygulamanın elçiliğini yapıyor. Bazı öğretmenlerin bu zamanın kendi derslerinden çalınarak Fransızca eğitiminin uzatılması olarak gördüğünü belirten Delahaye, “Bazı öğretmenler frenliyor. Bazıları bizi bakanlığın Truva Atı olarak görüyor” diyor.

    “Sessizlik, okuyoruz!” derneğine şu ana kadar yaklaşık 400 kurum üye olmuş durumda. Le Figaro’nun aktardığına göre Fas’ta bir ortaokul da projeye dahil olmuş. Strasbourg’da sadece okulların değil Strasbourg Belediyesi çalışanlarının da uygulamaya dahil olması değerlendiriliyor.

    BAKANLA GÖRÜŞTÜLER

    Derneğin şimdiki amacı ise Fransa Eğitim Bakanlığı’ndan somut destek alarak uygulamanın daha da yaygınlaşmasını sağlamak. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Sallenave ve Delahaye ile bir araya geldi.

    Fransa’ya ilham verdiler

    Etiketler: Tevfik Fikret Lisesi , gazetehaberleri
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