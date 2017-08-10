Fransa’da Ulusal Meclis ‘Siyasi Ahlak Yasası’nı kabul etti

OYLAMADA 412 parlamenter ‘evet’ oyu verdi, 74’ü ‘hayır’ dedi. 62 parlamenter ise çekimser kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da seçim kampanyasında getireceğini vaat ettiği sözlerden birini yerine getirmiş oldu.

‘Siyasi Ahlak Yasası’ eski Başbakan François Fillon’un eşi ve çocuklarının çalışmamış olmasına rağmen danışman olarak çalıştırmış gibi göstererek haksız kazanç elde etmesinin ortaya çıkmasından sonra gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Macron da seçim kampanyası boyunca ‘Siyasi Ahlak Yasası’ getireceğini söylemişti. Ulusal Meclis’te kabul edilen bu yeni yasa tasarısıyla birlikte, siyasiler kendilerine tanınan bazı haklardan yararlanamayacak.

YASAYA UYMAYANA CEZA

Kabul edilen yeni yasa tasarısı, siyasilere tanınan imtiyazları sınırlıyor. Yasaya göre, seçilmişlerin veya bakanların aile yakınlarını danışman veya yardımcı olarak çalıştırmaları yasak. Milletvekilleri eşlerini, birinci dereceden akraba veya evlilik yoluyla aile bağı oluşan kişileri de çalıştıramayacaklar. Alınan bu kararı uygulamayan seçilmişler 3 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılacak. Herhangi bir zorunlu durumda, seçilmişler veya hükümet üyesi bakanların yanında aile yakını ile uzak akrabalarını ya da başka bir bakanın akrabasını çalıştırması halinde, durumu yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.