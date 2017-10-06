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    Fransa'da ölen 3 Türk'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi

    AA
    06.10.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Fransa’da pazar gecesi kundaklama sonucu çıkan yangında ölen üç Türk vatandaşının cenazeleri, Mulhouse’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi. Törene Fransa’dan resmi bir katılım olmadı.

     FRANSA‘nın Mulhouse kentinde pazar gecesi çıkan ve savcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangında ölen Sanem Ertuç (9), Damla Aksu (7) ve Emirhan Aksu (6) için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi. 

    Fransada ölen 3 Türkün cenazesi Türkiyeye gönderildi

    Strazburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze töreni sırasında her iki aileyi de arayarak başsağlığı diledi.

    Fransada ölen 3 Türkün cenazesi Türkiyeye gönderildi

    ÖĞRETMENLERİ DE KATILDI
    Törende, yangında ölen üç çocuğun okudukları Brossolette İlköğretim Okulunun müdürü ve öğretmenleri de yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sanem, Damla ve Emirhan’ın cenazeleri, Türkiye’ye gönderildi.
    Sanem Ertuç’un İstanbul Ümraniye’de, Damla ve Emirhan’ın ise memleketleri Kahramanmaraş’ta toprağa verilecekleri belirtildi.
    Yangında ağır yaralanan, 9 yaşındaki Sanem Ertuç’un annesi Nihal Ertuç ve erkek kardeşi Eyüp Ertuç ile Damla ve Emirhan’ın babası Oğuzhan Aksu’nun tedavileri Nancy ve Metz şehirlerindeki hastanelerde devam ediyor.
    Cenaze törenine Fransa’dan resmi bir temsilcinin katılmaması da dikkati çekti.

    Etiketler: Fransa , Mulhouse , 3 türk , Cenaze , Türkiye , Yangın
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