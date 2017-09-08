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    Fransa savunmayı güçlendirecek

    AA
    08.09.2017 - 09:59 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:59

    Fransa Başbakanı Edouard Philippe, savunma bütçesini gelecek yıl 1.6 milyar euro artıracaklarını bildirdi.

    BFM televizyon kanalında soruları yanıtlayan Philippe, “Savunma bütçemizi gelecek yıl 1.6 milyar euro artıracağız. Bu destek 2019 ve 2020’de de devam edecek çünkü yaşadığımız dünya tehlikeli bir yer” dedi.
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce yaptığı bir açıklamada, savunma bütçesini 1.8 milyar euro artırmayı planladıklarını belirtmişti. Fransa’nın savunma bütçesi 2017 yılında, 650 milyon eurosu yurt dışı operasyonlara ayrılmak üzere toplam 32.4 milyar euro olmuştu.
    Macron’un göreve geldikten sonra 2017 yılı bütçe açığını yüzde 3 düzeyine indirmek için savunma harcamalarında 850 milyon euro kesinti yapması üzerine, Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers temmuz ayında istifa etmişti.

    Etiketler: Edouard Philippe , FRANSA , savunma bütçesi
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