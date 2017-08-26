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    Fransa, Macron'un makyajını konuşuyor!

    DIŞ HABERLER
    26 Ağustos 2017 - 14:35Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 15:10

    FRANSA’da yeni yönetimin ekonomiyi düze çıkarmak için hemen hemen tüm kurumlarda bütçe kesintisine gittiği bir ortamda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un makyaj faturası tartışma konusu oldu. Üç aydır görevde olan Macron’un makyajı için 26 bin Euro (106 bin lira) harcandı.

    Elysee Sarayı, Macron’un makyözünün biri 10 bin, diğeri 16 bin Euro tutarında iki fatura gönderdiğini doğruladı. Yapılan açıklamada gelecekte bu kaleme yönelik harcamaların belirgin şekilde düşürüleceği belirtildi.

    Makyaj ve kuaför masrafları Elysee’de ilk kez polemik konusu olmuyor. Macron, selefleri Nicolas Sarkozy ve François Hollande’ın aksine makyaj için sürekli bir görevli çalıştırmak yerine dışarıdan hizmet alıyor. Bu iki fatura, kampanyası sırasında da Macron’un makyözlüğünü yapan ve sonrasında da Fransa Cumhurbaşkanı’na hizmet vermeyi sürdüren Natacha M. tarafından gönderilmiş.

    Sarkozy, başlangıçta dışarıdan hizmet almış ancak sonra Elysee’ye 8 bin Euro aylıkla makyöz alınmıştı. Hollande için de Elysee’de hem makyöz hem kuaför görevlendirilmişti. Hollande’ın makyözü ayda 6 bin, kuaförü ise yaklaşık 10 bin Euro alıyordu. 2007 seçim kampanyası sırasında adaylardan Segolene Royal makyaj ve kuaför masrafı olarak 51 bin Euro, Sarkozy ise 34 bin Euro harcamıştı.

    Macron’un makyaj masraflarının ortaya çıkması hem siyaset dünyasında hem de sosyal medyada tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) tanınan isimlerinden Florian Philippot, sosyal medyadan, “Fransa didinirken Macron yüzüne 23 asgari ücret sürüyor” mesajı gönderdi.

     

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    Etiketler: Emmanuel Macron , Makyaj , FRANSA , EURO
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