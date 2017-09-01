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    Fransa 11 aşıyı ‘zorunlu’ yapacak

    AA
    01.09.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 10:25

    Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bebek ve okul çağındaki çocuklara 2018’den itibaren 11 farklı aşının zorunlu hale getirileceğini belirtti.

    BAKAN Buzyn, CNEWS televizyonunda katıldığı programda, okulların açılması dolayısıyla sağlık konusunda atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Fransa’da bebek ve okul çağındaki çocuklara mevcut durumda çocuk felci, tetanos ve difteriye karşı aşıların zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Buzyn, “2018’den itibaren tüm çocuklara kızamık, boğmaca, kabakulak ve hepatit B gibi hastalıklarla savaşı artıracak 11 farklı aşı zorunlu hale getirilecek” dedi.
    Ailelere bu aşıları yaptırmaları konusunda zaman tanınacağını belirten Agnes Buzyn, aşıların hazırlanması ve ailelere ulaştırılması gibi konularda esneklik sağlanacağını bildirdi.

    BAZI AİLELER KARŞI ÇIKMIŞTI
    Fransa’da çok sayıda aile, ilaç sektörünün baskıları sonucu söz konusu kararın gündeme geldiğini iddia ederek, projeye karşı kampanya başlatmıştı.
    Buzyn, tepkiler üzerine, tasarıda belirtilen zorunlu aşılara karşı çıkan ebeveynlere yönelik altı ay hapis ve 3 bin 750 euro para cezası uygulamasının gözden geçirileceğini kaydetmişti.

    Etiketler: Agnes Buzyn , aşı , Fransa
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