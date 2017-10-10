 Frankfurt Kitap Fuarı bu akşam açılıyor

FRANKFURT Kitap Fuarı’nı ilk üç gün yazarlar, yayınevleri, medya kurumları ve basın mensupları gezebilecek. Fuar ziyaretçiler için kapılarını 14-15 Ekim’de açacak. Ziyaretçiler son iki gün yazar ve kitaplarla buluşacak.

Daha önce Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk’un da aldığı ‘Frankfurt Kitap Fuarı Alman Yayıncılar Birliği Ödülü bu yıl Kanadalı yazar ve şair Margaret Atwood’a verilecek. Ödül töreni 15 Ekim Pazar günü yapılacak.

ŞIK’IN ÖDÜLÜNÜ EŞİ ALACAK

Friedrich Naumann Vakfı tarafından verilen ‘Cesur Gazeteciler için Ralf Badali’ ödülü ise cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık’a verildi. Şık’ın ödülünü eşi Gonca Şık alacak. Fuarda Türkiye ile ilgili Türk ve Alman yazarların kitapları, Türkiye’den tanınmış yazarların romanlarının Almanca çevirileri de sergilenecek. Bunlardan bazıları, yazarların da katılacağı etkinliklerle tanıtılacak. Türkiye uzmanları, Türkiye’den gazeteciler, yayıncılar siyasal gelişmeleri, iletişim özgürlüğü açısından yaşanan sorunları, hapisteki gazetecilerin durumlarını konuşacak, değerlendirecek. Hapisteki gazetecilerle ilgili dayanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Fuar günlerinde Frankfurt’taki tiyatrolarda ve çeşitli kitle örgütlerinin salonlarında da çeşitli kültürel ve sanatsal etkinleri gerçekleştirilecek.

Fuara giriş biletleri de belirlendi. Günlük kart fiyatı 19 euro. Haftalık kart fiyatı 30 euro. Ailelere ve gruplara yönelik fiyat indirimi de yapılıyor.





TÜRKİYE KONULU ETKİNLİKLER

Kitap Fuarı dolayısıyla odak noktası Türkiye olan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

11 EKİM ÇARŞAMBA

12.00: Türkiye Ulusal Standı’nın açılış resepsiyonu.

13.00: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinin İzinden 19. Yüzyıl Osmanlı-Almanya İlişkileri Sergisi (Türkiye Ulusal Standı - 5.0, C144).

14.30: İbrahim Müteferrika ve Bastığı Eserler Fotoğraf Sergisi (Türkiye Ulusal Standı)

14.00: Panel: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Tageszeitung gazetesi editörleri Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

14.00-15.00 Cesur Gazeteciler için Raif Badawi Ödülü. (Forum Börsenverein -3.1, H 85).

17.00 Can Dündar’dan İstanbul’dan Berlin’e – Almanya sürgün notları. (Der Spiegel Standı - 3.0, D 56)

18.30-19.30: Hasnain Kazım’ın ‘Kriz Ülkesi Türkiye’ adlı kitabının okuma akşamı. (Frankfurt – Haus am Dom).

12 EKİM PERŞEMBE

9.30-10.15: Sürgünde yazarlık. Konuşmacılar Can Dündar, Aslı Erdoğan, Burhan Sönmez. (Business Club Stage - 4.0, F/B1).

10.00: ‘Kriz Ülkesi Türkiye’ adlı kitabın tanıtımı. (Der Spiegel Standı - 3.0, D 56)

11.30-12.30: Kapalı Kapılar Ardında-Edebiyat Ödülü Jürileri Nasıl Çalışıyor? Zeynep Oral, Peter Anderson, Pierre Assouline, Katja Gasser, Edmund Wee konuşacak. (Business Club - Stage (4.0, F/B1).

12.00: Sahrap Soysal’dan Türk Mutfağı Üzerine Sunum ve İkram. (Show Kitchen Gourmet - Gallery 3.1)

14.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

15.00 – 15.30: Selim Özdoğan, ‘Wo noch Licht brennt’ adlı romanı tanıtacak. (Haymon Verlag - 4.0, B33).

16.00: İstanbul’dan Berlin’e – Almanya sürgün notları. Konuşmacı Can Dündar. (Süddeutsche Zeitung Standı - 3.0, D 119)

18.30-19.30: ‘İstanbul İstanbul’ adlı romanın okuma akşamı. Etkinliğe romanın yazarı Burhan Sönmez de katılacak. (Evangelische Akademie Frankfurt - Panoramasaa)

13 EKİM CUMA

12.00-12.30: Kriz Ülkesi Türkiye. Kitabın yazarı Hasnain Kazım ile SPD federal milletvekili Dietmar Nietan konuşacak. (Vorwärt dergisi standı - 3.0, B158)

12.30 – 13.00: Yazar Selim Özdoğan, ‘Wo noch Licht brennt’ adlı romanı anlatacak. (Haymon Verlag - 4.0, B33)

14.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat adlı panelde TAZ gazetesi editörleri Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak. (Leseinsel - 4.1, D28)

17.00-18.00: Sansüre Karşı Kitaplar. Ragıp Zarakolu, Christoph Links, Kettly Mars konuşacak. (Forum Börsenverein - 3.1, H85

19.30: Ahmet Telli’yle şiir akşamı. Ahmet Telli şiirlerinden şarkılarıyla Aysun Kalmik. (Frankfurt Alevi Kültür Merkezi)

20.00: Caz konseri: Arto Tunçboyacıyan, M. Frey, D. Köseoğlu, M.Clouth, Chr. Hermann. (Internationale Theather Frankfurt)

14 EKİM CUMARTESİ

10.30 – 11.30: Diğer Türkiye konulu panelde Aslı Erdoğan), gazeteci Deniz Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel, Günter Wallraff, Osman Okkan konuşacak. (International Stage - 5.3, A128)

12.00-13.00: Avrupa’da Türk Edebiyatı. Konuşmacılar Yücel Feyzioğlu, Hasan Kayıhan, Orhan Aras. (Türkiye Ulusal Standı)

13.00-13.30: Söyleşi: Taşlı Yollar - Podyum Türkiye. Konuşmacı Gerald Kurdoğlu Nitsche (Avusturyalı sanatçı – İstanbul Avusturya Lisesi eski öğretmenlerinden, 1993’te yabancı düşmanlığını protesto amacıyla Kurdoğlu ismini aldı). (Literadio - 4.1, B33)

14.00-15.00: Almancası ‘Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch’ adıyla basılan Aslı Erdoğan’ın ‘Artık Sessizlik Bile Senin Değil’ adlı kitabın tanıtımı. Konuşmacılar Regula Venske, Claudia Hülsken. (Halle Ago - H1)

16.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Konuşmacılar Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir. (Leseinsel - 4.1, D28)

20.00: Gallus Tiyatro’da ‘Üstü Kalsın’ adlı oyun Türkçe sahnelenecek. Oyun Almanca üst yazıyla da seyircilere sunulacak. Süpervizör Tamer Levent, yazan ve yöneten Zeynep Yıldız.

15 EKİM PAZAR

11.00-12.00: Deniz’i (Yücel) görmek istiyoruz. Deniz Yücel’in kız kardeşi İlkay Yücel konuşacak. (Halle Ago - Stand H1)

12.00: Basın Özgürlüğü İçin Bir Saat. Dorip Akrap, Ali Çelikkan, Canset İpçınar, Ebru Taşdemir konuşacak.

15.00-16.00: Türkiye’den Muhalif Sesler adlı panelde yazar Aslı Erdoğan, hapisteki gazeteci Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık, gazeteci İrfan Aktan, hukukçu ve hukukçu, LGBT aktivisti Levent Pişkin konuşacak. (Weltempfang Bühne - H. 3.1, L25)

16.00-17.00: Krizdeki Türkiye için yeni gazetecilik çözümleri konulu panelde Nurcan Baysal, Burçak Belli, Georg Diez, Maxmilian Popp ve Engin Önder konuşacak. (Weltempfang Salon - 3.1, L25)

Yasaklı Kitaplar sergisi (5.0, E143)

Fuar boyu açık olacak sergide, kitap yasaklamanın özellikle Türkiye’nin 90 yılı ağırlıklı tarihi, örnekleriyle ele alınıyor.

Deniz’e Özgürlük

Fuar boyunca her sabah 09.55’te ‘Deniz’e Özgürlük’ (#FreeDeniz) kampanyası kapsamında bağımsız yayıncıların ortak toplantı alanı Leseinsel’de (4.1, D36) hapisteki Gazeteci Deniz Yücel’in yayınlanmış yazılarından bölümler okunacak.