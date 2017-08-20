Farelerin hareketleri kontrol ediliyor

Yeni geliştirilen sistem sayesinde farelerin durma, ilerleme gibi fiziksel hareketleri kontrol edilebiliyor. Magneto-termal uyarı sistemi insanlar üzerinde uygulanabilir duruma getirilebilirse, beyin hastalıkları ve çeşitli zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek. Daha önceleri de beyinle doğrudan etkileşim hakkında bazı çalışmalar da yapılmıştı.

Transkraniyal manyetik stimülasyon adlı çalışmada beynin aktivitesini etkilemek için bölgeye manyetik bobinler yerleştiriliyordu. Bu yöntem sayesinde hafıza ve öğrenme yetileri iyileştirilebiliyordu. Ayrıca teknik sanal labirentte insanlara rehberlik etti ve beyinden beyine mesaj iletilebildi.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu teknik, nöronları harekete geçirmek ve bir ısı üretmek için mıknatısları kullanıyor. Hedef nöronlardaki hücreler, sıcaklığa duyarlı iyon kanalları üretir. Ardından nanoparçacıklar, beyindeki nöronlara yapıştığı kısımlara enjekte ediliyor. Nanoparçacıklar manganez ferrite kaplı bir kobalt ferrit çekirdeğinden yapılır ve alternatif bir manyetik alan uygulandığında, mıknatıslanma ısınmaya neden olur. Bu da iyon kanallarının açılmasına neden olur ve spesifik nöronları harekete geçirir.

Manyetik termal uyarı sisteminin beyin üzerinde hasar oluşturmaması bu tekniğin en önemli özelliği olarak gösteriliyor. Daha sonraki çalışmaların beynin birden fazla parçasının aynı anda uyarılması üzerine olacağı söyleniyor.