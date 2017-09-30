Facebook'tan kan bağışına destek olacak özellik

Çoğu kişi kan bağışı ile ilgili olsa da nasıl başvuruda bulunacaklarını veya nereye gitmeleri gerektiğini bilmiyor olabilirler. Bu bilgilerin Facebook'a koyulması sürekli olarak göz önünde bulunan bir hatırlatıcı olarak işliyor ve insanların profillerindeki kan bağışı etiketlerinin de bağışçıları ikna etmeye yardımcı olacağı kesin. Ayrıca bu yardımsever davranışın Facebook'un Haber Akışı'nda da bol miktarda beğeni toplayacağı kesin.

Bütün bu gelişim, Hindistan'daki Ulusal Kan Bağışı Günü için düzenlenen çalışmanın bir parçası olmakta. 1 Ekim tarihi itibariyle Facebook, Hindistan'daki kişilerin Haber Akışlarında insanların bağışa katılmasını istemeye başlayacak ve doldurulabilecek yeni bir profil kısmı sunacak.

Devam eden haftalarda ise Facebook Hindistan'da bir sonraki fazı başlatacak ve kişilerin, belirli bir insan veya organizasyon (hastane veya kan bankası gibi) için bağışçılar istemesine izin verecek. İstekte bulunan kişilerin kan türü ve bağışın nerede yapılması gerektiği gibi seçenekleri doldurma imkanları da olacak.

Bunun sonrasında da kan vermek istediğini bildiren kişilere Facebook tarafından bildirim gönderilecek. İstekleri ayırma seçeneğine ve telefon görüşmesi, WhatsApp veya Messenger aracılığı ile iletişime geçilmesi için bilgilerini verme imkanı da bulunacak.

Önemli olan bir ayrıntı ise bu Facebook özelliği ile gerçek anlanma kan bankasına başvuru yapmadığınız. Bu başvuru, bağış yapmaya gittiğinizde yapılıyor.

Eğer bu program Hindistan'da düzgün bir şekilde çalışırsa, Facebook'un diğer bölgelerde de özelliği sunması mümkün olabilir.