Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Facebook'tan kan bağışına destek olacak özellik

    Facebook'tan kan bağışına destek olacak özellik

    chip.com.tr
    30.09.2017 - 06:11 | Son Güncelleme:

    Facebook, sadece Haber Akışı aracılığı ile kan bağışlarını kolaylaştırmak istemiyor, aynı zamanda da belirli bir konumda, belirli bir tür kan aramak ve uygun bağışçıları bilgilendirmek için de özel bir yayın biçimi geliştiriyor.

    Çoğu kişi kan bağışı ile ilgili olsa da nasıl başvuruda bulunacaklarını veya nereye gitmeleri gerektiğini bilmiyor olabilirler. Bu bilgilerin Facebook'a koyulması sürekli olarak göz önünde bulunan bir hatırlatıcı olarak işliyor ve insanların profillerindeki kan bağışı etiketlerinin de bağışçıları ikna etmeye yardımcı olacağı kesin. Ayrıca bu yardımsever davranışın Facebook'un Haber Akışı'nda da bol miktarda beğeni toplayacağı kesin.

    Bütün bu gelişim, Hindistan'daki Ulusal Kan Bağışı Günü için düzenlenen çalışmanın bir parçası olmakta. 1 Ekim tarihi itibariyle Facebook, Hindistan'daki kişilerin Haber Akışlarında insanların bağışa katılmasını istemeye başlayacak ve doldurulabilecek yeni bir profil kısmı sunacak.

    Devam eden haftalarda ise Facebook Hindistan'da bir sonraki fazı başlatacak ve kişilerin, belirli bir insan veya organizasyon (hastane veya kan bankası gibi) için bağışçılar istemesine izin verecek. İstekte bulunan kişilerin kan türü ve bağışın nerede yapılması gerektiği gibi seçenekleri doldurma imkanları da olacak.

    Bunun sonrasında da kan vermek istediğini bildiren kişilere Facebook tarafından bildirim gönderilecek. İstekleri ayırma seçeneğine ve telefon görüşmesi, WhatsApp veya Messenger aracılığı ile iletişime geçilmesi için bilgilerini verme imkanı da bulunacak.

    Önemli olan bir ayrıntı ise bu Facebook özelliği ile gerçek anlanma kan bankasına başvuru yapmadığınız. Bu başvuru, bağış yapmaya gittiğinizde yapılıyor.

    Eğer bu program Hindistan'da düzgün bir şekilde çalışırsa, Facebook'un diğer bölgelerde de özelliği sunması mümkün olabilir.

    Etiketler: facebook , kan bağışı , sosyal medya
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri