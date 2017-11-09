Facebook'ta arkadaşlık gönderdiğiniz kişileri görün!

Facebook'ta bir arkadaşınızı eklediniz; ancak arkadaşınız sizi kabul etmedi; reddetmedi de! Peki ne olacak? Ekleme talebiniz beklemede kalacak. Ta ki arkadaşınız sizin için nihai kararı verene kadar. Peki bugüne dek gönderdiğiniz ve hala askıda olan arkadaşlık taleplerinizin bir listesini görebileceğinizi biliyor musunuz?







Facebook'ta bunu yapabilmek için önelikle Arkadaşlık İstekleri butonuna tıklayın. Ardından gelen seçeneklerde Arkadaşlarını Bul'u seçin. Daha sonra da küçük puntolarla yazılmış Gönderilen İstekleri Gör seçeğine tıklamanız gerekiyor.





Ekrana gelen yeni sayfada gönderdiğiniz arkadaş taleplerinizi görebilirsiniz. Böylece daha önce ekleme talebi gönderdiğiniz ve unuttuğunuz kişilerden ekleme talebini geri çekebilirsiniz.









