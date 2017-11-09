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    Facebook'ta arkadaşlık gönderdiğiniz kişileri görün!

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta arkadaş ekleme talebi gönderdiğiniz kişilerin bir listesini görebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte Facebook'ta gönderilen arkadaşlık taleplerini görebileceğiniz tam liste...

    Facebook'ta bir arkadaşınızı eklediniz; ancak arkadaşınız sizi kabul etmedi; reddetmedi de! Peki ne olacak? Ekleme talebiniz beklemede kalacak. Ta ki arkadaşınız sizin için nihai kararı verene kadar. Peki bugüne dek gönderdiğiniz ve hala askıda olan arkadaşlık taleplerinizin bir listesini görebileceğinizi biliyor musunuz?

    Facebookta arkadaşlık gönderdiğiniz kişileri görün

    Facebook'ta bunu yapabilmek için önelikle Arkadaşlık İstekleri butonuna tıklayın. Ardından gelen seçeneklerde Arkadaşlarını Bul'u seçin. Daha sonra da küçük puntolarla yazılmış Gönderilen İstekleri Gör seçeğine tıklamanız gerekiyor. 

    Facebookta arkadaşlık gönderdiğiniz kişileri görün
    Ekrana gelen yeni sayfada gönderdiğiniz arkadaş taleplerinizi görebilirsiniz. Böylece daha önce ekleme talebi gönderdiğiniz ve unuttuğunuz kişilerden ekleme talebini geri çekebilirsiniz.

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    Etiketler: sosyal medya , internet
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