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    Facebook'a LinkedIn gibi özgeçmiş özelliği geliyor!

    chip.com.tr
    19.10.2017 - 07:33 | Son Güncelleme:

    Business Insider'in raporuna göre Facebook, LinkedIn benzeri CV/özgeçmiş özelliğini test ediyor. Bu özellik web geliştiricisi Jane Manchun Wong tarafından fark edildi ve ekran görütüleri Twitter'da paylaşıldı.

    Facebook uzun zamandan beri iş ve eğitim geçmişinizi profilinize koymanıza izin veriyordu, ancak yeni özellik ile birlikte artık detaylı bilgiler, iletişim bilgileri ve bir resim de koyabilirsiniz. Ayrıca Facebook tüm bu bilgileri ayrı bir sekme altında topluyor. Tabii ki herkes özgeçmişlerinin Facebook profilinde gözükmesini istemeyebilir. Şunu biliyoruz ki bazı insanlar iş başvurusunda bulunmadan önce Facebook hesaplarını kapatmak veya isim değiştirmek gibi yöntemlerle gizliliklerini korumaya çalışabiliyor. Ayrıca Facebook, bu hamlesiyle LinkedIn'den çok fazla kullanıcı çekmek istemeyebilir.

    Facebooka LinkedIn gibi özgeçmiş özelliği geliyor
    Şu an ne miktarda kullanıcının özelliğe erişebildiği veya özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı bilinmiyor. Ancak Facebook'tan gelen bir açıklamaya göre şirket, Facebook üzerinden kariyer aramak isteyenlerin bu seçeneğe yakında sahip olacak.

    Etiketler: linkedin , sosyal medya
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