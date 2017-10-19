Facebook'a LinkedIn gibi özgeçmiş özelliği geliyor!

Facebook uzun zamandan beri iş ve eğitim geçmişinizi profilinize koymanıza izin veriyordu, ancak yeni özellik ile birlikte artık detaylı bilgiler, iletişim bilgileri ve bir resim de koyabilirsiniz. Ayrıca Facebook tüm bu bilgileri ayrı bir sekme altında topluyor. Tabii ki herkes özgeçmişlerinin Facebook profilinde gözükmesini istemeyebilir. Şunu biliyoruz ki bazı insanlar iş başvurusunda bulunmadan önce Facebook hesaplarını kapatmak veya isim değiştirmek gibi yöntemlerle gizliliklerini korumaya çalışabiliyor. Ayrıca Facebook, bu hamlesiyle LinkedIn'den çok fazla kullanıcı çekmek istemeyebilir.





Şu an ne miktarda kullanıcının özelliğe erişebildiği veya özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı bilinmiyor. Ancak Facebook'tan gelen bir açıklamaya göre şirket, Facebook üzerinden kariyer aramak isteyenlerin bu seçeneğe yakında sahip olacak.