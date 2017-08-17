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    Facebook Messenger'daki değişikliği fark ettiniz mi?

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 08:02Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 08:02

    Facebook Messenger, "10 parmağında 10 marifet" ünvanını tam anlamıyla almak için, yeteneklerine bir yenisin daha ekledi!

    Facebook Messenger sadece mesaj göndermekten çok daha fazlasını yapabiliyor. Video chat yapabilmek, anket yapmak ve hatta oyun oynamak mümkün. Uygulamanın yeni numarası ise Spotify'da ne zaman şarkı tavsiyesi yapacağınızı anlamak.

    Facebook Messenger'da müzikten bahsetmek artık Spotify'da müzik tavsiyeleri gösteriyor, kullanıcılar Spotify'in Messenger içinde beliren bir kesitte şarkı arayıp bulabiliyorlar.

    Facebook Messengerdaki değişikliği fark ettiniz mi

    Görünüşe bakılırsa özellik, Facebook'un Messenger'ın dahili asistanı olan M'den geliyor. Önceden de bazı kelime ve cümleleri anlayan M, bu kez de müzik çalma ve tavsiye etme kelimelerini algılıyor.

    Spotify kullanıcıları zaten bir seneyi aşkın süredir Messenger'da link paylaşma özelliğine sahiptiler, ama şimdi bu yeni Messenger özelliğiyle, uygulama ne zaman Spotify'ı göstereceğini konuşmanızın içeriğine bakarak "biliyor".

    M'in Spotify tavsiye özelliği Messenger'in en son iOS versiyonunda şu an bulunuyor. Diğer cihaz ve platformlara gelmesi ise biraz zaman alabilir.

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    Etiketler: facebook , messenger , sosyal medya , spotify
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