Facebook Messenger'daki değişikliği fark ettiniz mi?

Facebook Messenger sadece mesaj göndermekten çok daha fazlasını yapabiliyor. Video chat yapabilmek, anket yapmak ve hatta oyun oynamak mümkün. Uygulamanın yeni numarası ise Spotify'da ne zaman şarkı tavsiyesi yapacağınızı anlamak.

Facebook Messenger'da müzikten bahsetmek artık Spotify'da müzik tavsiyeleri gösteriyor, kullanıcılar Spotify'in Messenger içinde beliren bir kesitte şarkı arayıp bulabiliyorlar.





Görünüşe bakılırsa özellik, Facebook'un Messenger'ın dahili asistanı olan M'den geliyor. Önceden de bazı kelime ve cümleleri anlayan M, bu kez de müzik çalma ve tavsiye etme kelimelerini algılıyor.

Spotify kullanıcıları zaten bir seneyi aşkın süredir Messenger'da link paylaşma özelliğine sahiptiler, ama şimdi bu yeni Messenger özelliğiyle, uygulama ne zaman Spotify'ı göstereceğini konuşmanızın içeriğine bakarak "biliyor".

M'in Spotify tavsiye özelliği Messenger'in en son iOS versiyonunda şu an bulunuyor. Diğer cihaz ve platformlara gelmesi ise biraz zaman alabilir.



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