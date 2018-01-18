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Facebook Brexit'e Rus müdahalesini soruşturacak

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için yapılan referandum sürecinde Rus ajanlarının platform üzerinden yaydıkları uydurma haberlerle oylamaya etki ettiği iddialarına dair soruşturmasını genişletme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, İngiliz Parlamentosu Dijital, Kültür ve Spor Komitesinin talebi üzerine referandum sürecinde uydurma haberler yayan sahte hesaplarla ilgili daha ileri inceleme yapılacağı belirtildi.

Facebook'un Politika Direktörü Simon Milner, "ABD seçimlerinde yaşanan benzer koordine bir faaliyet olup olmadığını" anlamak üzere şüpheli hesaplar üzerinde acilen inceleme başlatılacağını açıkladı.

Komite, şirketten ABD'deki başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanılan taktiğe benzer şekilde Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansına (IRA) ait sahte hesapların Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek üzere kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini talep etmişti.

Şirket, daha önce İngiltere Seçim Komisyonunun talebiyle benzeri bir soruşturma yürütmüş fakat soruşturmanın kapsamının sınırlı tutulması eleştirilere konu olmuştu.

İngiliz Guardian gazetesi, yaptığı araştırmada, Rus ajansına ait 400 sahte Twitter hesabının referandum sürecinde İngiliz siyasetine etki etmek üzere faaliyet yürüttüğünü tespit etmişti.

Etiketler: sosyal medya
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