Esir alınan 5 Hizbullah militanı Lübnan'da

Tahrir Şam tarafından serbest bırakılan 5 Hizbullah militanı dün gece geç saatlerde Suriye'nin Hama kentinden Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan El-Kaa kasabasına geldi. Söz konusu militanlar burada aileleri ve yüzlerce Hizbullah destekçisi tarafından karşılandı.

Lübnan'ın Arsal kasabasından çıkarak Suriye'nin İdlib kentine giden otobüslerin dün Hama'da daha önce belirlenen bir noktaya ulaşmalarının ardından 5 Hizbullah militanı birkaç saat arayla serbest bırakıldı. Böylece Hizbullah ile Tahrir Şam arasında 27 Temmuz'da varılan anlaşmanın üçüncü ve son aşaması da tamamlanmış oldu.

İdlib'e ulaşan Tahrir Şam mensupları ile Suriyeli mültecilerden oluşan kafilenin, misafirhaneler ve sığınmacı kamplarına yerleştirilmesi bekleniyor.

Arsal'da Hizbullah ile yoğun çatışmalara giren Tahrir Şam, bir video yayınlayarak "Hizbullah'ın çatışmaları durdurmasını, aksi halde rehin aldığı 5 militanını infaz edeceğini" duyurmuştu.

Taraflar arasında sağlanan anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk olarak 30 Temmuz Pazar günü cenaze takası yapılmıştı. Bu çerçevede 9 Tahrir Şam

mensubunun cenazesine karşılık 5 Hizbullah üyesinin cenazesi teslim edilmiş, ayrıca "Heyet Tahrir Şam'a mazot taşıdığı" iddiasıyla Lübnan askerleri tarafından tutuklanan bir Suriyeli kadın mülteci ile çocuğu da serbest bırakılmıştı.

Ardından, Arsal'da daha önce kaçırılan 3 Hizbullah mensubuna karşılık Lübnan cezaevlerinde tutulan ve haklarında herhangi bir hüküm verilmeyen 3 Tahrir Şam üyesinin takas edilmesiyle anlaşmanın ikinci aşaması da tamamlanmıştı.