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    Eren Bülbül iyi ki varsın!

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 00:35Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 01:33

    Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül'ün 2 ay önce Facebook'tan paylaştığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren mesaj, herkesi duygulandırdı.

    Trabzon'dan dün acı haber geldi. Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında dün güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.

    Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef oldu.

    "BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

    Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül yaşamını yitirdi. Eren'in şehadeti ailesini ve ülkeyi yasa boğdu. Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı dün akşam Twitter'da TT oldu.

    Eren Bülbül iyi ki varsın

    Şehit Ferhat Gedik'in ise Hatay'daki evinde yas var. Şehadet haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturan babası Ahmet ve annesi Hatice Gedik'e askeri yetkililer tarafından verildi.

    Acı haberi alan anne Hatice Gedik, sinir krizi geçirirken 'yavrum, kuzum' diyerek gözyaşı döktü. Gedik’in 12 Ağustos’ta doğum günü olduğu, doğum gününde bugün toprağa verileceği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, geçici görevle Trabzon’a gittiği belirtildi.

    Trabzondaki terör saldırısındaTrabzon'daki terör saldırısında

    Etiketler: eren bülbül , twitter , facebook , şehit , trabzon , maçka
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