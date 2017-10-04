Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Melih Gökçek uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile bugün saat 09.15'te İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Anadolu Ajansı haberinde sadece, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanından ilgililer uğurladı" ifadesi geçiyordu.

O "ilgililer" arasında görevden ayrılacağı spekülasyonları yapılan Melih Gökçek de vardı. Uğurlama sırasında bu konu açılmadı. Gökçek, Erdoğan'a iyi yolculuklar diledikten sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İran ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker eşlik ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.



Sadabad Sarayı'na atlı birlik eşliğinde gelen Erdoğan, tören alanına gelişinde Ruhani tarafından karşılandı.



Erdoğan ile Ruhani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Ruhani daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.





Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.



Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek Erdoğan ve Ruhani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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