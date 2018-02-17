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    Erdoğan, kokoreç davetine böyle yanıt verdi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    17.02.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı'nın makam aracını durduran esnaf, Erdoğan'ı ‘sucuk ve kokoreç’ yemeye davet etti. Sucukların nerenin sucuğu olduğunu soran Erdoğan’a Tekirdağ yanıtını veren esnaf, “Daima, yanınızdayız, daima arkanızdayız” sözleriyle dükkanına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Şu sıkıntılı süreci bir atlatalım, geleceğim” sözleriyle daveti şimdilik geri çevirdi.

    Erdoğan, kokoreç davetine böyle yanıt verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini dükkanına davet eden esnafa, “Şu sıkıntılı süreci bir atlatalım, geleceğim” yanıtını verdi. “Gençler olarak arkanızdayız” sözlerine karşılık da Afrin operasyonunu kastederek, “İyi gidiyoruz” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracını durduran esnaf, kendisini ‘sucuk ve kokoreç’ yemeye davet etti. Sucukların nerenin sucuğu olduğunu soran Erdoğan’a Tekirdağ yanıtını veren esnaf, “Daima, yanınızdayız, daima arkanızdayız” sözleriyle dükkanına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu sıkıntılı süreci bir atlatalım, geleceğim” sözleriyle daveti şimdilik geri çevirdi. Türk Bayrağıyla kendisini karşılayanların 'Nasılsınız?' sorusuna “Daha iyi olacağız ” karşılığını veren Erdoğan, ”Gençler olarak arkanızdayız” sözlerine de Afrin operasyonunu kastederek, “İyi gidiyoruz” şeklinde karşılık verdi.

    Geceyi Tarabya Köşkü’nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar’daki AK Parti Kongresine gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Tarabya Meydanı’nda, Tarabya Yokuşu’nda ve Hacıosman’da peşi sıra 3 kez makam aracını durduran Erdoğan, yol kenarında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti. Bu sırada trafikte bekleyen sürücüler cep telefonlarıyla Erdoğan’ı görüntülemeye çalıştı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Erdoğan’ın konvoyunu durduran Hacıosman’daki bir sucuk ve kokoreç dükkanının sahibi ve çalışanları da Cumhurbaşkanı'nı mekanlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu sıkıntılı süreci bir atlatalım” sözleriyle daveti geri şimdilik geri çevirdi. Atatürk Havalimanı'na hareket eden Erdoğan, Ana uçağıyla saat 12.00’de Afyonkarahisar’a hareket etti.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , kokoreç , Tarabya , son dakika
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