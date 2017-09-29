Erdoğan kendi adının verildiği lisenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle: Gerek mimari noktada, gerekse bütün hassasiyetiyle imam hatipler içerisinde öyle zannediyorum ki taçlandırılmış bir eser ortaya çıktı. Bu okulun bir evladı olan Mesut Toprak kardeşim başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar okulumuzun çatısı altında görev yapmış olan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, burayı evleri bilerek sahip çıkan tüm mezun ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar bize çok emek verdiler. Bizi hiç yalnız koymadılar. Gece geç saatlere kadar burada yeni adıyla etüt, eski adıyla mütalaalarımızı yaptık. Bugün açılışını yaptığımız Anadolu İmam Hatip lisemiz 45 milyon liralık, Anadolu Lisemiz de 15 milyon liralık yatırımla Milli Eğitimimizin hizmetine sunulmuştur. Bundan sonra da hayırseverlerimizin benzer hizmetlerinin artarak süreceğine inanıyorum. Biz burada öğrenciyken İstanbul’da başka imam hatip yoktu, sadece burasıydı. Kurumsal olarak 66 yıllık mevcut yerinde de 59 yıllık bir geçmişi olan böylesine köklü bir okulun mezunu ve mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Mezunlarına baktığımızda siyasetten, bürokrasiye her alanda çok önemli başarılara imza atmış isimlerin olduğunu görüyoruz. Buradan belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti.

'ÖLÜ YIKAMAYI BİLE AŞAĞILAYANLAR OLDU'

Fakat söylemek istemezdim ama bilmeyenler vardır, söylemem gerekir diye düşünüyorum. Nedir o? Bazı öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi “Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara geldiniz?” Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar olmuştu. Halbuki ilk adım atıldığı zaman ölüleri yıkayacak, gassal denilen, bunu yetiştirilmek üzere bu okulların kurulması var idi. Ama devran değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte hamd olsun. Bizler yetiştik. Buradan ilim adamları da yetişti, akademisyenler, profesörler yine yetişti. Yok yok, hepsi oldu. Ama baktılar ki bunlar farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. Kapatalım dediler, kapattılar. Türkiye genelindeki öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Meşhur 28 Şubat’la. Ama şimdi hamd olsun ortası, lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Fakat kemmiyet değildir aslolan, keyfiyettir aslolan. Şimdi siz keyfiyete talip olacaksınız. Buradan ilmiyle irfanıyla, bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz.

NUMAN BEY'İN BABASINI UNUTAMAM

Bu okulun gönül dünyamdaki yeri apayrıdır. İlk gençlik yıllarımızda, imam hatipli olmanın verdiği şuurla hayatımıza yön vermeye çalıştık. Milletimiz imam hatip okullarının işte bu özelliğini gördüğü bildiği için tüm gücüyle onlara sahip çıktı. İcabında cebinden parasını koydu. Kalktı yurtlarda yediklerimize kendi tarlasından bu yana, baktık ununu hazırladı gönderdi. Bahçesinden buraya meyve gönderdi. Patates gönderdi, onların gönderdiklerini biz burada yurtlarımızda yedik. Onlarla büyüdük, yetiştik. Bunların halkın nasıl sahiplendiğinin en güzel ifadeleriydi. Biz şimdi yatakhanemizde en üst kat bizim yatakhanemizdi. O yatakhanemizde gece üstümüzü gelip örten o büyüklerimizi unutmamız mümkün değildi. Ve bunlar sıradan insanlar değildi. Ben emekli albay yurt müdürümüzü unutamam. Gelir dolaşır, çocuklar ne durumda diye bakardı. Aynı şekilde şu anda kültür turizm bakanımız, Numan Bey'in babası İsmail Niyazi Kurtulmuş doktor büyüğümüzü unutmamız mümkün değil. Babam beni ona teslim etmişti. Çünkü samimi dostlukları vardı. Yusuf Türel büyüğümüzü unutamayız. Nazif Çelebi büyüğümüzü unutamayız, hep bunların emeği var.

BU CAHİLİ CÜHELALARIN ARASINDAN GELDİK

Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır? Düşünebiliyor musunuz, biz burada okuduğumuz derslerle üniversiteye giremediğimiz için, gittik bir de liselerden burada okuduğumuz derslerin imtihanına girdim. 6 tane dersi verdim, ondan sonra üniversiteye girebildim. Önünüz kapalı. E biz bunları okuduk… Ama benim diyen milletvekili bakanların çoğu burada okutulduğunu bilmiyor. Fizik, kimya, matematik, haberi yok… Bu cahili cühelaların arasından çıktık buralara geldik. Ya bir sor bak, imam hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok. Karşımıza çıkan fotoğraf şudur. İmam hatip okullarıyla ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Tek partinin derdi bizim anladığımız anlamda imam hatibin açılması değil, cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu, Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. İşte onun için ‘cenaze yıkayıcısı yetiştirilsin’ diye böyle bir adım atıldı. İmam Hatip okullarının açılacağı duyulduğunda, ak sakallı gönül erleri yollara düşmüş kapı kapı dolaşarak insanları bu okulun inşasına ve ihyasına katkıda bulunmaya davet etmişlerdir. Ben Kazakistan Devlet Başkanı’na ‘Sen bizim bu bölgelerdeki ak sakalımızsın’ dediğimde çok hoşuna gidiyor. Celalettin Ökten hoca atandığında imkanlar öylesine kıtmış ki, aynı zamanda çok iyi bir alim olan Celalettin Hoca’nın kürek kardıktan sonra ders anlattığı olurmuş. İmam hatip okullarında meslek derslerinin yanı sıra, fizikten kimyaya kadar diğer konuların yer alması hususunda çok mücadele etmiştir. Celalettin hoca sadece bu anlayışta değil, imam hatiplere Arapça’nın ders olarak okutulmasına karşı çıkanlara karşı da mücadele etmiştir. Sonuçta uzaktan bakıldığında en ele avuca sığmaz öğrencilerin okutuldğu dönemde, elma ağacından tek bir meyve koparmayacak ahlakta gençler yetiştiren bir okul ortaya çıkmıştır vefada.

'DİMDİK AYAKTA DURACAKSINIZ'

Bu ülkede FETO dershaneleri ve okullarıyla bir nesli mahvetmeye ümmeti parçalamaya bölmeye gayret edenlere karşı işte siz dimdik ayakta duracaksınız. Sizden ilimli irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. İşte bu FETO gibi ahlaktan binasip, vatan haini… Şu anda da işte kaçacak delik arayan bütün izleyicileriyle beraber dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan bu ihanet şebekelerine karşı siz bizim ümidimizsiniz. Çok çalışacaksınız, iyi yetişeceksiniz. Hukuktan tut, tüm mühendislik, mimarlık, sanat, müzik. Aklınıza ne geliyorsa. İnşallah eğitim öğretimde önemli yerlerde bu görevleri üstleneceksiniz. Boş bırakacağınız bir alan olmamalı. Hele hele ilmi, tahsil ile birlikte inşallah Allah’a kul, resulüne ümmet olmak suretiyle bu vatana hep birlikte hizmete devam edeceksiniz. Ve bu kardeşiniz işte buraya girdiğinden beri, inancının, davasının, doğrularının peşinde koşmuş bu uğurda her türlü saldırıya göğüs germiştir. Hiçbir zafer bedel ödenmeden ve mücadele edilmeden kazanılmaz.