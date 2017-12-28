Erdoğan açıkladı: Tutuklayın dediler, güldük geçtik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı Ömer El Beşir'le ilgili yaşanan bir olayı şöyle anlattı:

“ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın olağanüstü zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mahkeme bu mektubunda ‘Aldığımız bilgilere göre Ömer el Beşir Türkiye’de. Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi’ diye bizden talepte bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki, adamlar kim nerededir, kim kimdir hâlâ bunun farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz... Bu nasıl anlayıştır? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik"