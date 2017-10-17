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    Elektrikler kesildi uçaklar havalanamadı

    AA
    17.10.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Birleşik Krallık’ın kuzey bölgeleri ile İrlanda genelinde etkili olan Ophelia kasırgası üç kişinin ölümüne yol açtı. Bazı bölgelerde okullar tatil edildi, İrlanda’da orduya ‘hazır ol’ talimatı verildi. Uçaklar havalanamazken halka “Evinizden çıkmayın” çağrısı yapıldı.

    İRLANDA’da Ophelia kasırgasının devirdiği ağacın altında kalan araçta iki kişi ile devrilen bir ağacı elektrikli testereyle kesmek isteyen bir kişi hayatını kaybetti. İrlanda genelinde rüzgarın hızının saatte 176 kilometreye ulaşması nedeniyle hükümet, orduya, halka yardım için hazır olması talimatını verdi.
    İrlanda Başbakanı Leo Varakdar, resmi Twitter hesabından kasırgaya ilişkin açıklama yaptı. Varakdar, “Kamunun güvenliği kilit endişemiz. Tavsiyemiz, evde kalmak, gerekli olmadığı sürece seyahat etmemek ya da tüm diğer açık hava etkinliklerine katılmamak” dedi.

    Elektrikler kesildi uçaklar havalanamadı

    BİRLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI
    Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu da halka, şiddetli rüzgara karşı hazırlıklı olması uyarısında bulundu. Kasırganın etkisini yitirene kadar halktan dışarıya çıkmaması, gerekli olmadığı takdirde de ulaşım yollarını kullanmaması uyarısı yapıldı.
    Şiddetli rüzgarın enerji hatlarına zarar vermesi sonucu İrlanda’da 120 bin, Galler’de 4 bin ev elektriksiz kalırken, her iki bölgedeki okullar da bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi.

    UÇAKLAR HAVALANAMADI
    Dublin, Belfast, Manchester ve Edinburgh havalimanlarında da yüzlerce uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Seyahat şirketleri, yolculara havalimanına gitmeden önce şirketlerle irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulundu.
    Meteoroloji uzmanları, Ophelia kasırgasının adayı bu yıl vuran en kuvvetli rüzgarlar arasında yer aldığına dikkati çekerken, kuvvetli rüzgarın etkisinin bu akşam saatlerinde azalacağını bildirdi.

    Elektrikler kesildi uçaklar havalanamadıElektrikler kesildi uçaklar havalanamadıElektrikler kesildi uçaklar havalanamadıElektrikler kesildi uçaklar havalanamadı



    Etiketler: Kasırga , Ophelia kasırgası
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