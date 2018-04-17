Kredi borcunda eşin sorumluluğu var mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kredi
17.04.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Kredi borcunda eşin sorumluluğu var mı?

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Kredi borcunda eşin sorumluluğu var mı?

Evli çiftler için hayat müşterek. Peki kredi borçları için de aynı şey geçerli mi? Kredi konusunda evli çiftlerin en merak ettiği konu kredi ve kredi kartı borcunda eşin sorumluluğunun ne olduğu. Bu konuyla ilgili eşimin borcundan dolayı arabama haciz gelir mi ya da eşimin borcundan dolayı banka hesabıma haciz gelir mi gibi sorular sıkça sorulmakta.

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi borcunda eşin sorumluluğunun neler olduğu anlatılıyor.

Kredi borcunda eşin sorumluluğu konusunu evlilik birliğinin devam ettiği durumlar ve devam etmediği durumlar olarak ikiye ayırabiliriz. Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin almış olduğu borç için diğer eşin bir sorumluluğu yok. Eşin kredi borcundan dolayı mal haczi kararı çıkması durumunda da diğer eşin üzerine olan mal varlığının haczedilmesi söz konusu olmuyor. Bu durum kredi kartı borçları ve kamu borçları için de geçerli.

KREDİ EVLENMEDEN ÖNCE ALINDIYSA...

Bahsettiğimiz durum, eşlerden birinin evlilik birliği kurulmadan önce almış olduğu kredi borçları için de geçerli. Eşlerden biri evlenmeden önce kredi çekmişse ya da kredi kartı borcu varsa bu borcun ödenmesinden tamamen kendisi sorumludur. Bu borca yönelik mal ya da maaş haczi kararı çıkması durumunda borçlunun eşinin mal ya da maaşına haciz gelemez.

BOŞANMA DURUMUNDA…

Boşanma durumunda eşin almış olduğu borç, mallar gibi paylaşılmıyor ancak edinilmiş mallara katılma rejiminden dolayı boşanmadan sonra mal paylaşımı gerçekleşiyor. Evlilik sırasında kredi çekerek araba ya da konut alındıysa bu mal eşler arasında paylaşılıyor. Boşanma sırasında bu malları almak için çekilmiş olan kredinin ödemesi tamamlanmadıysa, satış işlemi gerçekleştirilerek borç kapatılıyor ve kalan tutar eşler arasında pay ediliyor.

KREDİ ALIRKEN EŞİN KREDİ NOTU ÖNEMLİ Mİ?

Kredilerle ilgili merak edilen bir diğer durum kredi alırken eşin kredi notunun önemli olup olmadığı. Kredi almak istediğinizde banka eşinizin kredi sicilini de inceleyebilir. Özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı kredi ürünlerinde banka, eşin kredi notuna da bakar. Kredinin aylık taksitlerinde hane halkının geliri dikkate alındığından eşin kredi notu da önemli.

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