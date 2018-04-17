Kredi borcunda eşin sorumluluğu var mı?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi borcunda eşin sorumluluğunun neler olduğu anlatılıyor.

Kredi borcunda eşin sorumluluğu konusunu evlilik birliğinin devam ettiği durumlar ve devam etmediği durumlar olarak ikiye ayırabiliriz. Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin almış olduğu borç için diğer eşin bir sorumluluğu yok. Eşin kredi borcundan dolayı mal haczi kararı çıkması durumunda da diğer eşin üzerine olan mal varlığının haczedilmesi söz konusu olmuyor. Bu durum kredi kartı borçları ve kamu borçları için de geçerli.

KREDİ EVLENMEDEN ÖNCE ALINDIYSA...

Bahsettiğimiz durum, eşlerden birinin evlilik birliği kurulmadan önce almış olduğu kredi borçları için de geçerli. Eşlerden biri evlenmeden önce kredi çekmişse ya da kredi kartı borcu varsa bu borcun ödenmesinden tamamen kendisi sorumludur. Bu borca yönelik mal ya da maaş haczi kararı çıkması durumunda borçlunun eşinin mal ya da maaşına haciz gelemez.

BOŞANMA DURUMUNDA…

Boşanma durumunda eşin almış olduğu borç, mallar gibi paylaşılmıyor ancak edinilmiş mallara katılma rejiminden dolayı boşanmadan sonra mal paylaşımı gerçekleşiyor. Evlilik sırasında kredi çekerek araba ya da konut alındıysa bu mal eşler arasında paylaşılıyor. Boşanma sırasında bu malları almak için çekilmiş olan kredinin ödemesi tamamlanmadıysa, satış işlemi gerçekleştirilerek borç kapatılıyor ve kalan tutar eşler arasında pay ediliyor.

KREDİ ALIRKEN EŞİN KREDİ NOTU ÖNEMLİ Mİ?

Kredilerle ilgili merak edilen bir diğer durum kredi alırken eşin kredi notunun önemli olup olmadığı. Kredi almak istediğinizde banka eşinizin kredi sicilini de inceleyebilir. Özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı kredi ürünlerinde banka, eşin kredi notuna da bakar. Kredinin aylık taksitlerinde hane halkının geliri dikkate alındığından eşin kredi notu da önemli.