Kara listedeyken kredi alabilir miyim?
Kredi ve kredi kartı borcundaki gecikmeler kredi sicilini bozuyorken borcun hiçbir şekilde ödenmemesi kara listeye girmenize neden oluyor. Kara liste ile ilgili en merak edilen şey ise kara listedeyken kredi alınıp alınamayacağı ve kara listedekilere kredi veren bankaların hangileri olduğu...
Kara liste, kredi ya da kredi kartı borcunun ödenmemesi neticesinde açılan yasal takibin sonuçlarından biri. Borcunuzdan dolayı yasal takibe girdiğinizde kredi sicilinizin bozulmasını takiben kara listeye giriyorsunuz. Kara listeye girmek ise neredeyse tüm bankacılık işlemlerinizi durma noktasına getiren bir durum.
Peki böyle bir durumdayken nasıl kredi alınabilir?
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kara liste sürecinde nasıl kredi alabileceğiniz anlatılıyor.
İPOTEKLİ KREDİ
Kara listedeyken yapılan kredi ve kredi kartı başvurularının onaylanma ihtimali oldukça düşük. Ancak yine de başvurunuzun onaylanmasını sağlayacak yöntemler var. Bu yöntemlerden biri bankaların sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi ürünü.
Kara listedeyken normal bir kredi başvurusu gibi kredi başvurusu yaparsanız kredi talebiniz, sicilinizden ya da maaşınızda haciz olmasından dolayı onaylanmayacaktır. İpotek ettirebileceğiniz bir taşınmaz malınız varsa banka ile birebir görüşüp, gayrimenkulünüzü ipotek göstererek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki ipotek gösterebileceğiniz bir gayrimenkulünüz de olsa kara listede olduğunuz ve siciliniz bozuk olduğu için böyle bir durumda kredi başvurunuz onaylanmayabillir.
KEFİL GÖSTERİN
Kara listedeyken kredi alabilmek için başvurabileceğiniz bir diğer yöntem ise kefil gösterme. Yine banka ile birebir görüşüp, kredi notu ve geliri yüksek bir kefil göstererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak bir önceki yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de unutmamalısınız ki kara listede olduğunuz için başvuru isteğiniz geri çevrilebilir.
Kara listeden çıkmak için gereken süre geçtikten sonra bir mevduat hesabı açarak düzenli para girişi ve banka kartı ile yapacağınız alışverişler sayesinde kredi notunuzu yükseltmeye başlayabilirsiniz.
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