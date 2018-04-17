Gurbetçiler Türkiye’den konut kredisi ile ev alabilir mi?
Yurt dışında yaşayanların konut kredisi kullanıp kullanamayacağı, yurt dışında yaşayıp Türkiye’den ev almak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri.
Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda, yurt dışında yaşayanların nasıl konut kredisi kullanabileceği detaylarıyla anlatılıyor.
YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR İÇİN MORTGAGE
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki konut kredisi ile ev alması mümkün mü? Evet, mümkün. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye’den ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanan özel konut kredisi paketlerinden yararlanarak ev kredisi kullanabilirsiniz. Fakat hazırlanan bu özel konut kredisi kampanyaları bazı özel koşullar içerebilir...
HANGİ BELGELER GEREKİR?
Öncelikle Türkiye’den konut kredisi kullanabilmeniz için, yurt dışında yaşıyor dahi olsanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir. Vatandaş olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu yabancı kimlik numarası da yeterli olabilir.
Konut kredilerinden faydalanmak isteyenler vergi kimlik numarası, pasaport veya Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, konuta ait kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapusu, yurt dışındaki ikamet adresi, çalıştığı ülkedeki gelir belgesi, üç aylık kredi kartı ekstresi gibi belgeler istenmekte.
ÖZEL KONUT PROJELERİ
Öte yandan bankaların, bitmiş konutlara veya yurt dışında yaşayanlar için hazırlanan özel projeler için kredi kullandırdıklarının altını çizelim. Ayrıca mortgage kredisinin yalnızca gerçek kişiler için verildiğini, tüzel kişilere verilmediğini de unutmayın.
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