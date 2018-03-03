Son dakika: Aranan ünlü iş insanı teslim oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in talimatı ile Bank Asya’ya para yatırdıkları gerekçesi ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç önceki hafta tutuklanmıştı. Elvan Gıda’nın sahibi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

7.4 MİLYON LİRA İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlenmişti.

Bu kapsamda, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan Elvan Gıda'nın patronu Kadiroğlu’nun hafta başı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YARIM ASRI DEVİRDİ

Temeli 1952 yılında atılan Elvan Gıda, şekerleme, çikolata, gofret gibi ürünlerde önemli bir üretici konumunda. Şirketin ürünleri yurtiçi yanı sıra, dünyanın bir çok ülkesine de ihraç ediliyor. Elvan Gıda, dünyanın en büyük 100 şekerleme firması listesine de girmişti.

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