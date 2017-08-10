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    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı... Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MTSKS-3 sonuçları

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 19:11Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 19:11

    Ehliyet sınav sonuçları binlerce sürücü adayı tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sonuç sorgulama için MEB'in resmi internet sitesine giren adaylar, sonuçlarla ilgili bir duyuru göremediler. Ehliyet sınav sonuçları, adayların gittikleri sürücü kursları tarafından duyuruldu. Peki, ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrebilir? İşte, MTSKS-3 sonuçları.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan ehliyet sınavlarının 29 Temmuz tarihli sonucu merakla beklenirken sosyal medyadan yapılan yorumlar soru işaretlerine neden oldu. Twitter’da yapılan yorumlara göre 2017 iş takviminde de yer aldığı gibi ehliyet sınav sonuçları bugün açıklandı. Paylaşımlara rağmen MEB ve bakanlığa bağlı olan ODSGM sayfalarında bir duyuru yayımlanmamış olması kafa karışıklığı yarattı. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapılmadı ancak birçok sürücü kursu sonuçları sms yoluyla duyurdu. Sonuçları öğrenemeyen adaylar, eğitim aldıkları sürücü kursundan sonuçlarına ulaşabilirler.

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

    2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

    2017-MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)-Cumartesi
    2017-MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)-Cumartesi
    2017-MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)-Cumartesi
    2017-MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)-Cumartesi
    2017-MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)-Cumartesi

    SOSYAL MEDYA YORUMLARI

    Aslı‏ @ozcelikaslihan
    #Ehliyet sınav sonucunuzu öğrenmek için kursunuzu arayın. Barajı geçenleri görelim

    ibrahim‏ @akcn_99
    Daha fazla
    Gençler ehliyet kursunuzu arayıp sonucunuzu öğrenebiliyormuşsunuz #ehliyetsınavı #mtsks

    dilek‏ @dlkdmrlll
    ehliyet sınavından 68 almak:ddd

    akkaya‏ @tunamishima
    Ehliyet sınavını 74le geçtim gurur duyuyorum kendimle çünkü BARTINLIYIZ

    söyle kardeş‏ @ttdTed
    Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için sürücü kursunu arayın

    Eray Omur‏ @erayomurr
    Ehliyet kursunu ara onlar söylüyo daha internette yok

    ♕ ¢₳₪§µ ♕ نيهال ⚓‏ @Can_Hatunn 5
    Yihuuuuuuuuu!!!! Ehliyet sınavini geçtim, herkese benden çay!!! Şakire yok!

    Tiner JK‏ @envercanayla
    Ehliyet sınavını 70'le geçen bu delikanlıyı kim tebrik ediyor

    El Bab-ı Êvvel‏ @yokumartikk
    #ehliyet sınavını 76 ile geçmiş bulunmaktayım darısı girecek ve geçemeyenlerin başına youtube dan konuları çalışın oradan izleyip geçtim.

    ÖZGE‏ @ozgeciil
    Daha fazla
    Ehliyet sınavını geçtim hepinize benden çay

    Burak Ketmen‏ @BuraKetmen
    ehliyet sınavından geçtiğime göre kalanları aşağılayabilirim. ya o kadar kolay sınavdan kalmayı nasıl başardınız????

    Özge yardımcı‏ @zgeyardmc6
    Ehliyet sınavını geçtik sırada ne var himmet Abey bana da araba alcam mı

    Fukiyama‏ @furkanvardiii
    Ehliyet sınavından 78 alıp geçmişim harbiden zordu

    Oğuz Ayazoğlu‏ @ayazoglu_oguz
    Ehliyet sinavindan 76 alarak yolların çılgın şoförü geliyor

    gecemavisi‏ @ElifRumeysa9
    Ehliyet sınavından 85 almışım canım darısı direksiyon sınavına inşallah

     

    Etiketler: ehliyet sınav sonuçları , ehliyet sonuçları , meb
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