Ehliyet sınav sonuçları açıklandı... Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MTSKS-3 sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan ehliyet sınavlarının 29 Temmuz tarihli sonucu merakla beklenirken sosyal medyadan yapılan yorumlar soru işaretlerine neden oldu. Twitter’da yapılan yorumlara göre 2017 iş takviminde de yer aldığı gibi ehliyet sınav sonuçları bugün açıklandı. Paylaşımlara rağmen MEB ve bakanlığa bağlı olan ODSGM sayfalarında bir duyuru yayımlanmamış olması kafa karışıklığı yarattı. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapılmadı ancak birçok sürücü kursu sonuçları sms yoluyla duyurdu. Sonuçları öğrenemeyen adaylar, eğitim aldıkları sürücü kursundan sonuçlarına ulaşabilirler.
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.
2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ
2017-MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)-Cumartesi
2017-MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)-Cumartesi
2017-MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)-Cumartesi
2017-MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)-Cumartesi
2017-MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)-Cumartesi
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Aslı @ozcelikaslihan
#Ehliyet sınav sonucunuzu öğrenmek için kursunuzu arayın. Barajı geçenleri görelim
ibrahim @akcn_99
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Gençler ehliyet kursunuzu arayıp sonucunuzu öğrenebiliyormuşsunuz #ehliyetsınavı #mtsks
dilek @dlkdmrlll
ehliyet sınavından 68 almak:ddd
akkaya @tunamishima
Ehliyet sınavını 74le geçtim gurur duyuyorum kendimle çünkü BARTINLIYIZ
söyle kardeş @ttdTed
Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için sürücü kursunu arayın
Eray Omur @erayomurr
Ehliyet kursunu ara onlar söylüyo daha internette yok
♕ ¢₳₪§µ ♕ نيهال ⚓ @Can_Hatunn 5
Yihuuuuuuuuu!!!! Ehliyet sınavini geçtim, herkese benden çay!!! Şakire yok!
Tiner JK @envercanayla
Ehliyet sınavını 70'le geçen bu delikanlıyı kim tebrik ediyor
El Bab-ı Êvvel @yokumartikk
#ehliyet sınavını 76 ile geçmiş bulunmaktayım darısı girecek ve geçemeyenlerin başına youtube dan konuları çalışın oradan izleyip geçtim.
ÖZGE @ozgeciil
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Ehliyet sınavını geçtim hepinize benden çay
Burak Ketmen @BuraKetmen
ehliyet sınavından geçtiğime göre kalanları aşağılayabilirim. ya o kadar kolay sınavdan kalmayı nasıl başardınız????
Özge yardımcı @zgeyardmc6
Ehliyet sınavını geçtik sırada ne var himmet Abey bana da araba alcam mı
Fukiyama @furkanvardiii
Ehliyet sınavından 78 alıp geçmişim harbiden zordu
Oğuz Ayazoğlu @ayazoglu_oguz
Ehliyet sinavindan 76 alarak yolların çılgın şoförü geliyor
gecemavisi @ElifRumeysa9
Ehliyet sınavından 85 almışım canım darısı direksiyon sınavına inşallah