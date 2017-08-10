Ehliyet sınav sonuçları açıklandı... Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MTSKS-3 sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olan ehliyet sınavlarının 29 Temmuz tarihli sonucu merakla beklenirken sosyal medyadan yapılan yorumlar soru işaretlerine neden oldu. Twitter’da yapılan yorumlara göre 2017 iş takviminde de yer aldığı gibi ehliyet sınav sonuçları bugün açıklandı. Paylaşımlara rağmen MEB ve bakanlığa bağlı olan ODSGM sayfalarında bir duyuru yayımlanmamış olması kafa karışıklığı yarattı. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapılmadı ancak birçok sürücü kursu sonuçları sms yoluyla duyurdu. Sonuçları öğrenemeyen adaylar, eğitim aldıkları sürücü kursundan sonuçlarına ulaşabilirler.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

2017 EHLİYET SINAV TAKVİMİ

2017-MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)-Cumartesi

2017-MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)-Cumartesi

2017-MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)-Cumartesi

2017-MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)-Cumartesi

2017-MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)-Cumartesi

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Aslı‏ @ozcelikaslihan

#Ehliyet sınav sonucunuzu öğrenmek için kursunuzu arayın. Barajı geçenleri görelim

ibrahim‏ @akcn_99

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Gençler ehliyet kursunuzu arayıp sonucunuzu öğrenebiliyormuşsunuz #ehliyetsınavı #mtsks

dilek‏ @dlkdmrlll

ehliyet sınavından 68 almak:ddd

akkaya‏ @tunamishima

Ehliyet sınavını 74le geçtim gurur duyuyorum kendimle çünkü BARTINLIYIZ

söyle kardeş‏ @ttdTed

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için sürücü kursunu arayın

Eray Omur‏ @erayomurr

Ehliyet kursunu ara onlar söylüyo daha internette yok

♕ ¢₳₪§µ ♕ نيهال ⚓‏ @Can_Hatunn 5

Yihuuuuuuuuu!!!! Ehliyet sınavini geçtim, herkese benden çay!!! Şakire yok!

Tiner JK‏ @envercanayla

Ehliyet sınavını 70'le geçen bu delikanlıyı kim tebrik ediyor

El Bab-ı Êvvel‏ @yokumartikk

#ehliyet sınavını 76 ile geçmiş bulunmaktayım darısı girecek ve geçemeyenlerin başına youtube dan konuları çalışın oradan izleyip geçtim.

ÖZGE‏ @ozgeciil

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Ehliyet sınavını geçtim hepinize benden çay

Burak Ketmen‏ @BuraKetmen

ehliyet sınavından geçtiğime göre kalanları aşağılayabilirim. ya o kadar kolay sınavdan kalmayı nasıl başardınız????

Özge yardımcı‏ @zgeyardmc6

Ehliyet sınavını geçtik sırada ne var himmet Abey bana da araba alcam mı

Fukiyama‏ @furkanvardiii

Ehliyet sınavından 78 alıp geçmişim harbiden zordu

Oğuz Ayazoğlu‏ @ayazoglu_oguz

Ehliyet sinavindan 76 alarak yolların çılgın şoförü geliyor

gecemavisi‏ @ElifRumeysa9

Ehliyet sınavından 85 almışım canım darısı direksiyon sınavına inşallah