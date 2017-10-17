Eğitimde fark yaratanlar buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü ve Londra merkezli Tarsus Group bünyesindeki İFO Fuarcılık ve F&E Group iş birliğinde düzenlenecek ‘GESS Turkey’ etkinlikleri, 19-21 Ekim'de, Wow İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Dersliklerde verilen eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitimde fark yaratanları buluşturmak amacıyla bugüne kadar birçok ülkeden binlerce eğitim uzmanını biraraya getiren Global Educational Supplies and Solutions (GESS) fuar ve konferansları serisi daha önce Dubai, Endonezya ve Meksika'da yapılmıştı.

"GESS FUARI'NIN TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN MÜHİM"

YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, GESS Fuarı'nın Türkiye'yi seçmiş olmasının kendileri için önem taşıdığını söyledi. Tırnakçı, GESS Turkey kapsamında düzenlenecek konferanslarla, FATİH Projesi’nin ayrıntılı olarak uluslararası platformda tanıtılma imkânı bulacağını söyledi.

Bu yolla yeni iş birlikleri oluşturma olanağı da elde edeceklerini anlatan Tırnakçı, "Türkiye'de ve dünyada eğitimin yeni yolu teknoloji taşlarıyla döşeniyor. Biz de eğitimimizin önünü açmak için bu yolda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. GESS Türkiye'nin de bu adımlardan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.

Etkinliklerde, gelişen dijital içerikler ve yeni eğitim teknolojilerinin yanı sıra gündemdeki konular ele alınacak. GESS Fuarı'nın İstanbul ayağında, okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla öğretmenlerin daha iyi eğitim vermelerine ve öğrencilerin daha etkin şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak kapsamlı ürün, teknoloji ve çözümler ilk kez bir araya gelecek.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen ve tüm içeriklerin ücretsiz olduğu GESS konferanslarında ise STEM'den sanal gerçekliğe, programlamadan kanıta dayalı eğitime, dijital ve interaktif teknolojiden robotik ve 3 boyutlu baskı gibi konular ele alınırken, dünya eğitim endüstrisinin liderleriyle önemli yerel uygulayıcılar, geleceğe yön veren anlatımlar ve interaktif sunumlar gerçekleştirecek.