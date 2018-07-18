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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
18.07.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

YÖK’ten, üniversiteye 'Tanınan Okul' sertifikası

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YÖK’ten, üniversiteye 'Tanınan Okul' sertifikası

Bir vakıf üniversitesinin iki programı için, YÖK tarafından 'Tanınan Okul' sertifikası verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, bir vakıf üniversitesinin bir lisans ve ön lisans programına sertifika verildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, lisans programı düzeyinde 'Uçak Gövde Motor Bakım', önlisans düzeyinde de 'Uçak Teknolojisi Programı' kapsamında 'Tanınan Okul' sertifikası aldı. Uçak Gövde-Motor Bakım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kul, "Beş yıl çalışma deneyimi üç yıla iniyor" dedi.

YÖK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2017 Kasım ayı içinde işbirliği çerçevesinde 'Hava Aracı Bakım Teknisyeni' yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları’ndan 'Tanınan Okul' şartı aranmasına karar verildi. 2018 yaz dönemi itibarıyla Türkiye’de son derece sınırlı sayıda Yüksek Öğrenim Kurumu 'Tanınan Okul' sertifikasına sahip oldu. Lisans programı düzeyinde 'Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü' ve önlisans düzeyinde de 'Uçak Teknolojisi Programı' kapsamında 'Tanınan Okul' olarak sertifikasyon alan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Uçak Gövde-Motor Bakım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Kul, sertifikasyonun önemini değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nde uçak bakım faaliyetlerinde yetkili ve lisanslı teknisyen olabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Avrupa Sivil Havacılık Birliği (EASA) tarafından yayımlanmış olan yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde eğitim görmenin, sınavlarda başarılı olmanın ve gereken düzeyde çalışma deneyimine sahip olmanın gerektiğini söyleyen Kul, "Bir hava aracı bakım kuruluşunda yardımcı teknisyen olarak çalışmaya başlayacak birisinin lisanslı teknisyen olabilmesi için sağlaması gereken bazı koşullar var. Öncelikle beş yıl ilgili alanda çalışma deneyimine sahip olmak gerekiyor. Önceden belirlenmiş işlemleri yetkili ve lisanslı teknisyen gözetiminde gerçekleştirmek, bunları Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri’ne işlemek ve SHGMnin yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan modül sınavlarında başarılı olmak da gerekli şartlar arasında" dedi.

TANINAN OKUL SERTİFİKASYONU ÖĞRENCİLERE İMTİYAZ SAĞLIYOR
Tanınan okul sertifikasyonuna sahip olan okullardan mezun olanlar için ise bazı imtiyazların söz konusu olduğunu anlatan Kul, şöyle devam etti:
"Beş yıl çalışma deneyimi üç yıla iniyor. Bu da öğrencilere iki yıllık bir kazanım sağlıyor. Ayrıca öğrenciler öğrenimleri süresince 'Temel Pratik Eğitim Kayıt Defteri' içindeki işlemleri gerçekleştirip defterlerine işleyebilecekler. Tanınan Okul tarafından düzenlenen 'Modül Muafiyet Sınavları' içinde başarılı olan öğrenciler de 'Modül Muafiyeti' imtiyazına sahip olacaklar."

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