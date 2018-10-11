YÖK’ten kayıt müjdesi... 26 Ekim son gün
YÖK’ün yeni aldığı karara göre verilen süre içerisinde üniversiteye kayıt yapamayan öğrencilere yeni bir hak tanındı. Buna göre ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların 26 Ekim’e kadar mazeretlerini belirten belgeleriyle üniversitelerine başvurmaları gerekiyor.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yeni kararına göre 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtilen kayıt tarihlerinde işlemlerini tamamlamayan öğrencilere yeni bir hak verildi. Buna göre, ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitişinden itibaren üç hafta içinde başvurması durumunda, işlemleri tamamlanabilecek. Ancak bunun için adayların mazeretinin üniversite tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Son başvuru tarihiyse 26 Ekim.
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