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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 13:45, Son Güncelleme:/

YÖK'ten ihtisaslaşan bazı üniversitelere ek kadro

YÖK, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye, kendi alanlarında kullanılmak üzere 50 kadro tahsis etti.

YÖK'ten ihtisaslaşan bazı üniversitelere ek kadro
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Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ‘yeni YÖK’ anlayışıyla yükseköğretim sisteminde getirilen çeşitlilik bağlamında süreç, ‘araştırma/aday araştırma üniversiteleri’ ile "bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler" olarak iki koldan yürütülüyor. ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetlerle bölgesel kalkınmanın aktörü olmaları amaçlanıyor. Bu kapsamda, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye kendilerine verilen ‘ihtisaslaşma alanlarında’ kullanılmak üzere YÖK tarafından talep edilen 50 kadro izni, Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görüldü. Bu kadrolar, YÖK tarafından üniversitelere tahsis edildi. Program kapsamındaki üniversiteler, bu kadroları sadece belirlenen ihtisas alanlarında kullanacak.

ÜNİVERSİTELER VE İHTİSASLAŞACAKLARI ALANLAR ŞÖYLE:
Aksaray Üniversitesi; sağlık ve spor alanında,
Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,
Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,
Kastamonu Üniversitesi; tabiat turizmi ve ormancılık alanında,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,
Muş Alpaslan Üniversitesi; hayvancılık alanında,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; çay alanında,
Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında,
Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında.

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