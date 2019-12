YÖK'ten araştırma üniversitelerinin güçlü bölümlerine kadro desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni YÖK olarak ülkenin öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında nitelikli bilgi üretmeyi teşvik etmek, araştırmacı doktora sahibi insan sayısını artırmak, disiplinlerarası çalışmaları, işbirliklerini teşvik etmek, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve üniversitelerin uluslararası görünürlüğünü arttırmak amacıyla Türk yükseköğretiminde bir ilk olan ‘İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Saraç, bu projenin araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler olarak iki kulvarda sürdürüldüğünü söyledi.

ÜNİVERSİTELERİN EN İYİ PERFORMANS SERGİLEDİKLERİ ÇALIŞMA ALANLARI BELİRLENDİ

Türk yükseköğretim sistemine kazandırdıkları bu süreçlerde yeni bir adım atarak araştırma ve aday araştırma üniversiteleri için ek kadro takviyesinin yapıldığını hatırlatan Saraç, şöyle konuştu:

“Yeni çalışmalarımızda da bu kadroların kullanımı için ilgili üniversitelerin güçlü yönlerini esas aldık. Projenin hayata geçirilmesinden sonra YÖK tarafından araştırma ve aday araştırma üniversitelerine her yıl ek kadro desteği sağlandı. Cari usule ilaveten araştırma üniversitelerine verilen bu ek kadrolar, rektörlükçe üniversitelerin çeşitli bölümlerine eşit olarak dağıtılıyordu. Bu dağıtımın YÖK'ün projesine olumlu katkısı sınırlı oluyordu. Bunun üzerine başarıyı esas alacak şekilde yeni bir uygulamaya geçilmesi gerektiği düşüncesiyle Yeni YÖK olarak yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Başarılı üniversitelerde başarılı birimlerin öne çıkarılmasını hedefledik. Bu projenin başarıya ulaşmasında veri yönetimine dayalı doğru bir yönlendirmenin öneminin büyük olduğu da dikkate alınarak, araştırma üniversitelerinin uluslararası görünürlüğü önde olan birimleri ve bölümleri, en yüksek performans sergiledikleri çalışma alanları titiz bir çalışmayla belirlendi. Belirlenen üst alanlar ve öneri mahiyetinde sunulan alt alanlar çerçevesindeki ilgili ana bilim dallarının öğretim elemanı kadrolarında, 2019’da kullanılmak üzere (cari usuldeki kadro atama izinlerine ilaveten) her bir araştırma üniversitesine 15, her bir aday araştırma üniversitesine de 10 adet ilave atama izninin kurulumuz tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsisi teklifimiz Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulundu ve bu politikamız desteklendi. Kendilerine müteşekkiriz.

ATAMA YAPILABİLECEK ÜST VE ALT ALANLAR BELİRLENEREK KADRO TAHSİSİ YAPILDI

Bu çalışmayla birlikte ilk kez, araştırma ve aday araştırma üniversitelerine verilen bu ilave kadrolar için YÖK'ün belirlediği üst alanlar ve öneri mahiyetinde sunduğu alt alanlardaki ilgili ana bilim dallarına atama yapılması şartı koşuldu. Üniversiteler, ilave atama izinlerini yapılan çalışma neticesinde belirlenen en yüksek performans sergiledikleri alanlarda kullanabilecek. Biz çerçeveyi belirledik, üniversiteler de bu çerçeveyle sınırlı olmak üzere ana bilim dallarını belirleyecek. Bu projeyle araştırma üniversitelerinin desteklenmesinde ilk defa uluslararası sıralamalarımıza katkı sağlayan birimlerin merkezi olarak desteklenmesi aşamasına geçildi. Belirlediğimiz alanlar aynı zamanda bu üniversitelerin uluslararası sıralamalarda daha fazla varlık gösterdikleri alanlar. Bundan sonraki aşama ise bunun daha alt birimine geçmek, yani başarılı akademisyene değmek. Bütün sistem, başarılı üniversite, başarılı bölümler, başarılı bilim insanları ve başarılı öğrenciler merkeze alınarak, yani yukarıdan aşağıya doğru her düzeyde başarıya esaslı bir yapılanmayla yeniden inşa ediliyor. Sistemi tecrübe ve bilgiye dayalı bir zeminde, başarıyı önceleyerek yeniden kurguluyoruz."

SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ÜST ALANLARDA AĞIRLIKTA

YÖK tarafından her üniversiteye farklı olacak şekilde belirlenen üst alanlar arasında fizik ve astronomi, yer bilimi, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, enerji, farmakoloji, toksikoloji ve farmasötikler, bilgisayar bilimi, tarım ve biyolojik bilim, inşaat ve yapısal mühendislik, kontrol ve sistem mühendisliği, endüstri ve imalat mühendisliği, malzeme bilimi, tıp ve sağlık, diş hekimliği, kimya, kimya mühendisliği, psikoloji ve matematik gibi alanlar bulunuyor. YÖK'ün yeni düzenlemesine göre örneğin Ankara Üniversitesi YÖK tarafından belirlenen sadece ‘fizik, tıp ve sağlık, çevre bilimi, diş hekimliği ve psikoloji’ üst alanları ile önerilen alt alanlarla ilişkilendirilen kadrolara atama yapabilecek.

ÜST ALANLARA AİT ALT ALANLAR DA ÖNERİ MAHİYETİNDE ÜNİVERSİTELERE İLETİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi için belirlenen yedi üst alandan biri olan ‘yer bilimi’ alanı için depremler, aerosoller, hava kalitesi, iklim modelleri, flotasyon, uydu görüntüleri alt alanları önerildi. Boğaziçi Üniversitesi için belirlenen altı üst alandan biri olan ‘kontrol ve sistem mühendisliği’ için ‘kontrolörler, karar verme sistemleri, bulanık mantık, çok etmenli (multi-agent) sistemler, robotik, hata tespiti (endüstriyel elektronik), proses izleme’; Gazi Üniversitesi için belirlenen altı üst alandan biri olan ‘elektrik elektronik mühendisliği’ için ‘galyum nitrür, ışık yayan diyotlar, yüksek elektron hareketlilik transistörleri, rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi iletim ağları, kablosuz sensör ağları, sensör düğümleri’ alt alanlar olarak önerildi. Hacettepe Üniversitesi için belirlenen yedi üst alandan biri olan ‘tıp ve sağlık’ için alt alan olarak ‘immünoloji, alerji, mikrobiyoloji, nörolojik hastalıklar ve omurga hastalıkları üzerine temel araştırmalar’ önerildi.

‘BU ADIM ÜNİVERSİTELERİN DÜNYA SIRALAMALARINDA YÜKSELMESİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Bu yaklaşımın diğer alanların ihmal edildiği anlamına gelmeyeceğini, sistemin bütününü, yani fen-mühendislik, sağlık ve sosyal alanları da desteklediklerini fakat bunu artık üst bir politika ve planlama çerçevesinde yaptıklarını söyleyen Yekta Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Atılan bu son adım ise ülke kalkınmasının yanı sıra üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerinin yükselmesine de katkı sağlayacaktır. Yeni YÖK olarak üniversiteleri birbiriyle yarıştığı bir aşamaya getirdik. Bundan sonraki aşama olarak araştırma üniversitelerinin bölümlerinin ve ana bilim dallarının da birbirleriyle rekabet edeceği ve yarışacağı bir aşamaya geçirmek istiyoruz. Çok üreten ile az üreten tefrik edilmeli. Bu gibi yeni ve yenilikçi girişimlerimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir. Bundan sonra başarılı akademisyenlere de değmek istiyoruz."

11 ARAŞTIRMA, 5 ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ VAR

YÖK tarafından ilgili paydaş kurum ve kuruluşların da görüşleri dikkate alınarak Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri ‘araştırma üniversitesi’; Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik üniversiteleri ise ‘aday araştırma üniversitesi’ olarak belirlenmişti.