YÖK’ten üniversitelere kadro müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi’ kapsamında 535 araştırma görevlisi istihdam edileceğini duyurdu. 180’i hukuk olmak üzere eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak. YÖK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin kalkınma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşması, ancak nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücüyle mümkün. Bu bağlamda ‘Yeni YÖK’ anlayışı çerçevesinde ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için pek çok projeyi planlamış ve bu projeleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu projelerden birisi olan ‘Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi’ için toplam 535 adet araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin kurulumuzca yükseköğretim kurumlarına tahsisi Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulundu.

ÖĞRETİM ÜYESİ TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN ALANLAR DİKKATE ALINDI

Bu sene Yeni YÖK olarak öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alınmak suretiyle -cari usulde üniversitelerin kendilerinin belirlediği alanlarda kullandığı kadrolara ek olarak- alınan ilave kadro izinleri için merkezi bir planlama yapıldı. Bu bağlamda 180 adedi hukuk olmak üzere; eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi alanlarda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak. Yapılan planlama ve projeksiyonlarımıza göre müteakip iki sene aynı minvalde bu politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliği büyük ölçüde giderilmiş olacak. Diğer taraftan üniversite planlaması ve talebi ile YÖK tarafından verilen izin sonucu çıkılan ilan süreçleri de aynen devam ediyor. Öncelikli alanlar kapsamında verilen bu yeni izinler bu yürüyen süreçlere ilaveten merkezi planlama sonucu yükseköğretim kurumlarına verilen ‘ek’ izinlerdir.”