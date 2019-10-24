YÖKDİL sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YÖKDİL ( Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden YÖKDİL sınav giriş belgesini edinebilecekler. Peki, YÖKDİL sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019/YÖKDİL için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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