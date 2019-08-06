YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, yüz binlerce adayın heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek tercih yapan adaylar, yerleştikleri üniversiteyi ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifre ve TC kimlik numaralarını girerek, kazandıkları bölümleri görebilecek.
KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS’TA
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapanlar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
ÖSYS’YE BAŞVURAN ADAY SAYILARI VE TOPLAM KONTENJANLAR
|2006
|2017
|2018
|2019
|ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları
|1.678.383
|2.265.844
|2.381.412
|2.528.031
|Önlisans Programlarının Kontenjanları
|202.027
|436.904
|354.859
|376.940
|Lisans Programlarının Kontenjanları
|200.128
|473.767
|484.631
|447.754
|Toplam (Örgün) Kontenjan Sayısı
|402.155
|910.671
|839.490
|824.694
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