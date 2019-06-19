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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:/

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ise ağustos ayında açıklayacağız" dedi.

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını söyledi.

ÖSYM Başkanı Aygün, 15-16 Haziran'da yapılan, 2.5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS'nin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi. Adayların, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise matematikte zorlandığını belirttiğini hatırlatan Aygün şöyle konuştu:
"Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansıması. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalı.

Bu yıl YKS'de bazı ilkler yaşandı. Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın sınavı, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde yapıldı. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girdi. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alındı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AĞUSTOS AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ
YKS sorunsuz bir şekilde tamamlandı. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız.

YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakları, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındı. YKS'de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracı kullanıldı. Üç oturum halinde gerçekleşen YKS'de yaklaşık 700 bin kişi görev aldı. Sınavda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını temennisinde ediyorum.”

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