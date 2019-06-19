YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ise ağustos ayında açıklayacağız" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını söyledi.
ÖSYM Başkanı Aygün, 15-16 Haziran'da yapılan, 2.5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı 2019-YKS'nin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi. Adayların, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise matematikte zorlandığını belirttiğini hatırlatan Aygün şöyle konuştu:
"Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansıması. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalı.
Bu yıl YKS'de bazı ilkler yaşandı. Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın sınavı, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde yapıldı. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girdi. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kağıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alındı.
YERLEŞTİRME SONUÇLARINI AĞUSTOS AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ
YKS sorunsuz bir şekilde tamamlandı. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız.
YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakları, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındı. YKS'de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracı kullanıldı. Üç oturum halinde gerçekleşen YKS'de yaklaşık 700 bin kişi görev aldı. Sınavda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını temennisinde ediyorum.”
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