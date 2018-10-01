Yeni üniversitelilere tavsiyeler

Üniversite heyecanı malum, yepyeni bir çevre, eğitim hayatının yeni bir aşaması demek. Öğrencilerin üniversite hayatında birçok değişikliğe uyum sağlamaları gerekecek. Bu süreci kolaylaştırmak için öğrenciler, zihnen-bedenen hazır ve güçlü olmalı. Öğrenciler sağlıklı beslenmeye, yeterince uyumaya, eğlenmeye, dinlenmeye, hobilere ve spora da zaman ayırmaya özen göstermeli.

HAYAL ETTİĞİNİZLE KARŞILAŞMAZSANIZ MUTSUZ OLMAYIN

Öğrencilerin çoğu, ilk günlerde renkli bir üniversite hayatına adım atacaklarını düşünüyor. Bazen düşündükleri gibi çıkmadığında, ilk aylarda mutsuz olabiliyorlar. Zamanla üniversite deneyiminin artacağı unutulmamalı. Hayal edilene ulaşabilmek için sabırla çalışmaya devam etmeli. İlk gün ve haftalarda öğrencilere üniversitelerin, fakültelerin, bölümlerin, derslerin ve ders içeriklerinin, idarecilerin ve öğretim elemanlarının tanıtılmasını içeren oryantasyon programları yapılıyor. Bu etkinliklere katılmaları çok önemli. Bu gibi etkinliklerden haberdar olabilmek için üniversitelerinin sosyal paylaşım sitelerini takip etmelerinde yarar var. Üniversitenin ilk günlerinde bu bilgilere sahip olmak, önemli avantajlar sağlıyor. Öğrenciler, ihtiyaç duyduklarını karşılama konusunda kendilerine yaklaşan, maddi ve manevi yardım sunanlara karşı ve arkadaş seçiminde temkinli olmalı. Kendileri için uygun olmayan mekân ve ortamlara ya da sağlıklarına zarar verebilecek alışkanlıklara hayır demeyi öğrenmeli.

KULÜPLER ÖNEMLİ TECRÜBE SAĞLIYOR

Kulüpler, öğrencilere hem sosyal hayat noktasında avantaj hem de yapılan etkinlikler için düzenlenen organizasyonlarda aktif görev alanlara önemli tecrübe sağlıyor. Üniversitelerin ilk haftalarında öğrenci kulüpleri stantlar açarak üye kayıtları yapıyor. Bu kulüplere üye olabilir hatta yönetim kadrolarında yer alabilirler. Üniversiteliler uyumlarının hızlı olması için kampüs hayatına katılmaya çalışabilir. Mümkün olduğu kadar üniversiteyi tanımak, imkânları görmek ve değerlendirmek, geleceğe dair planlar yapmak motivasyonlarını artırır. Kampüs içerisinde kafeler, restoranlar, kütüphane ve spor tesislerinden yararlanmak hem sosyalleşmelerini hem de rahatlamalarını sağlar. Derslere azami ilgi göstererek devam etmeliler. Başarılı olmak için planlı ve programlı çalışarak derslerin gereklerini yerine getirmeliler. Not ortalamalarının yüksek olması önemli avantajlar sağlar. Başlangıçta ‘Nasıl olsa zaman var’ diyerek rahat davranırlarsa sonradan toparlanmanın çok zor olacağını bilmeliler. Çıtayı baştan yüksek tutmalılar.

ERASMUS İÇİN YÜKSEK NOT ORTALAMASI VE YABANCI DİL GEREKLİ

Birçok öğrencinin hayali olan Erasmus programlarından yararlanabilmeleri için yabancı dil seviyelerinin ve not ortalamalarının yüksek olması gerekiyor. Bu nedenle 1’inci sınıftan itibaren yabancı dil öğrenebilmeleri için gerekli planlamaları yapabilirler. Alanlarındaki yeni gelişmeleri, yayınları, mesleklerinin dünyadaki ve ülkemizdeki önde gelenlerin takibini yapmalı ve girişimci olmalılar. Seminerlere, kurslara ve eğitimlere katılarak sertifika sahibi olmaları kendilerini geliştirmekte çok faydalı olacak. Unutmamalılar ki, onların mesleklerini yapan ve yapacak çok sayıda insan olacak. Şikayet eden değil, çözüm bulan ve karşılaştıkları durumlarda soğuk kanlı ve sabırlı olanlar, başarılı olacak. Üniversiteye yeni gelen öğrenciler, çok sayıdaki genç içinden seçilerek gelen en başarılı öğrenciler olduklarını, ülkemizin geleceğinin kendilerine bağlı olduğu bilinciyle sorumluluk sahibi olmaları gerekir. Bu sorumluluğa sahip olacakları ve ülkemize çok önemli katkılar yapacakları inancıyla, öğrencilerimizin sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı geçirmelerini temenni ederim.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Prof. Dr. Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörü. 1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmalarında genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alıyor. Özvar’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve iki cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık görüldü. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare kurulu üyesi. Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesi. İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çoçuk babası.