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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
19.04.2019 - 10:41, Son Güncelleme:/

YDS sonuçları açıklandı

2019-YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları öğrenilebilecek.

YDS sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Mart'ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun ‘D’ olarak girilen cevabının ‘A’, 30 numaralı sorunun ‘E’ olarak girilen cevabının ‘A’ olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu kapsamda 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

25 FARKLI DİLDE YAPILDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YDS/1 ile ilgili Twitterden şu açıklamaları yaptı:
"Yılda üç kez basılı 13 kez de elektronik olarak uyguladığımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın basılı formattaki ilk sınavı 2019-YDS/1'i 25 farklı dil için 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdik. 2019-YDS/1 ‘de uyguladığımız dil sınavları:
Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce,Rumence, Rusça,Sırpça, Ukraynaca,Yunanca.
10 dilde çoktan seçmeli test, 15 dilde ise klasik yazılı sınav uyguladık. Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr  internet sitemizden erişebilirler."

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