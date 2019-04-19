YDS sonuçları açıklandı
2019-YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçları öğrenilebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 24 Mart'ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2019-YDS/1'e ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanması ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda, 2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun ‘D’ olarak girilen cevabının ‘A’, 30 numaralı sorunun ‘E’ olarak girilen cevabının ‘A’ olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu kapsamda 2019-YDS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
25 FARKLI DİLDE YAPILDI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019-YDS/1 ile ilgili Twitterden şu açıklamaları yaptı:
"Yılda üç kez basılı 13 kez de elektronik olarak uyguladığımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın basılı formattaki ilk sınavı 2019-YDS/1'i 25 farklı dil için 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdik. 2019-YDS/1 ‘de uyguladığımız dil sınavları:
Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce,Rumence, Rusça,Sırpça, Ukraynaca,Yunanca.
10 dilde çoktan seçmeli test, 15 dilde ise klasik yazılı sınav uyguladık. Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirler."
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