YDS/2 sonuçları nasıl sorgulanır?
YDS sonuçları için sorgulama ekranı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yabancı dil seviyelerini sınav ile birlikte tasdiklemek isteyen öğrenciler, YDS/2 sonuçları ekranından detayları öğrenebilecek. İşte, YDS/2 sonuçları ekranı ve detaylı bilgiler
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YDS/2 sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 8 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılım gösteren adaylar, 27 Eylül saat 14.50'den itibaren sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
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CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, sonuçların ardından cevap kağıtlarını da yayımladı. İşte, ÖSYM'nin yaptığı cevap kağıtları açıklaması;
"08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarınıncevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."
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