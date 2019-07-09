Yaz tatilini sanatla değerlendirin
İstanbul’da yaz sanat atölyeleri hazırlandı. Çocuklar atölyelerde; resim, kostüm, animasyon ve mimari gibi programlara katılacak. 29 Ağustos’a kadar sürecek olan program 7-12 yaş arası tüm çocukları bekliyor.
İstanbul Modern 7-12 yaş çocukları için yaz atölyeleri düzenliyor. Etkinlikte resim, kostüm, animasyon, yerleştirme sanatı ve mimari gibi çeşitli programlar yer alıyor. Çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanat yorumlama ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere de katılabilecek. Çalışmalar; sabah 10.00-12.00 ile öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında günde iki defa düzenleniyor. 150 TL olan etkinliğe, İstanbul Modern’in bireysel, aile, gümüş, altın üyeleri ile Genç Modernliler yüzde 10 indirimli katılabilecek.
KOSTÜM TASARLIYORLAR
Çocukların farklı sanat malzemeleriyle çalıştığı atölyede, sanat tarihinden ressamların örnek eserlerinin yer aldığı bir sunum izleniyor. Resimlerde tarif edilen dönem ve kostümler değerlendiriliyor. Daha sonra prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlanıyor. Kostümü giyen figür için resim çalışması yapılarak atölye çalışması tamamlanıyor.
Etkinlik tarihleri:
29 Temmuz, 19 Ağustos 2019 10.00-12.00
8, 22 Temmuz ile 5, 26 Ağustos Pazartesi 13.30-15.30
RESMİ DUYMAYA ÇALIŞIYORLAR
Çocuklar, resimlerinde müziği kullanan; işitsel yerleştirmeler yaratan sanatçılar ve grafik çizimlerle bestelerini görselleştiren kompozitörlerden ilham alıyor. Sanat tarihinden örneklerin incelenmesiyle başlayan atölye çalışmasında; çocuklar belirledikleri bir resmi dinlemenin, renk ve biçimlerin seslerini hayal etmenin yollarını araştırıyor. Programın sonunda görsel bir düzenleme oluşturan çocuklar bunu aileleri için seslendirerek müziğe dönüştürüyor.
Etkinlik tarihleri:
8, 22 Temmuz; 5, 26 Ağustos 10.00 12.00
29 Temmuz, 19 Ağustos 13.30-15.30
MODERN SANAT AKIMLARI KEŞFEDİLİYOR
Bu atölye çalışmasında ise çocuklar; özgün üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimliyor. Modern sanat tarihinin akımlarını keşfeden çocuklar, müzenin sergi salonlarında desenler çiziyor. Atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlıyorlar. Duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya çıkaran resimler oluşturuyorlar.
Etkinlik tarihleri:
16, 30 Temmuz; 20 Ağustos 10.00-12.00
23 Temmuz, 6, 27 Ağustos, 13.30-15.30
KISA ANİMASYON FİLMİ HAZIRLIYORLAR
Atölye çalışmasında çocuklar gruplar oluşturarak kendi kısa animasyon filmlerini hazırlıyor. William Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı romantik komedya oyunundan uyarlanan senaryoyu dinliyor, rolleri paylaşıyor ve oyunu yorumluyorlar. Bu drama çalışması sırasında çekilen fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara hatıra olarak sunuluyor.
Etkinlik tarihleri:
9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 10.00-12.00
16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 13.30-15.30
KELİMELERDEN İMGE YARATIYORLAR
Sergi gezisiyle başlayan ‘Yerleştirme Sanatı’ programı, kelime oyunuyla devam ediyor. Çocuklar; bazı kelimelerden yola çıkarak imgeler yaratıyor, çizimler yapıyor, eva malzemesini kullanarak büyük şekiller yaratıyor. Program; tasarımların atölyenin bir köşesinde düzenlemesiyle tamamlanıyor. Atölye sonunda çocukların, ‘yerleştirme sanatı’ kavramını yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.
Etkinlik tarihleri:
17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 10.00-12.00
10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 13.30-15.30
İÇ DÜNYALARINI YANSITACAKLAR
Bu programda çocuklar; iç dünyalarına bakarak, kendini anlatma sanatının çeşitli yöntemlerini öğreniyor. Alışkanlık, korkular gibi kendi kişisel özelliklerini çamura şekil vererek ortaya çıkarıyorlar.
Etkinlik tarihleri:
10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 10.00-12.00
3, 17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 13.30-15.30
ÇAMURLA ANLATACAKLAR
Rölyef sanatından yola çıkan atölye çalışması; çocukların kahramanlarını konu alan bir macerayı, çamurla oluşturacakları şekille anlatmayı öğretiyor. Gündelik hayattan örnekleri içeren sunumla başlayan atölye, çocukların doğal bir malzemeyi yoğurarak oluşturdukları çalışmayı boyamalarıyla tamamlanıyor.
Etkinlik tarihleri:
18 Temmuz, 1, 22 Ağustos 10.00-12.00
11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 13.30-15.30
BASKILI ÇANTALAR
Bu atölye çalışmasında tasarım ve ipek baskı sanatı buluşturuluyor. İlk uygulamada çocuklar kendilerine baskı kalıpları üretiyor, ikinci aşamada ise kumaşlardan çantalar tasarlıyor. Program çocukların tasarladığı baskıyı yine kendi tasarımları olan çantalara basmalarıyla tamamlanıyor.
Etkinlik tarihleri:
Etkinlik; 11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 10.00-12.00
18 Temmuz, 1, 22 Ağustos Perşembe 13.30-15.30
TUVALİMDEKİ DOĞA
Etkinlikte çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil; yaprak, bitki gövdeleri gibi organik malzemelerle resmetmenin yollarını arıyor. Program, resimlerini arayan tuvallerin hikâyelerinin dinlenmesiyle başlıyor. Çocuklar boş tuvallerde olmayan resimler hayal edip, kompozisyonlar oluşturarak, hayallerini canlandırmaya çalışıyor.
Etkinlik tarihleri:
19 Temmuz, 2, 23 Ağustos 2019, Cuma
12, 26 Temmuz, 9 Ağustos, Cuma 13.30-15.30
GELECEĞİN MİMARLARI
Çocuklar bu çalışmayla özel hazırlanan geometrik biçimleri bir araya getirerek kent yaratıyor. Doğadan ilham alarak canlıların yuvalarını tasarlıyor; işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümler yaratarak gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlıyorlar.
Etkinlik tarihi:
12, 26 Temmuz, 9 Ağustos, Cuma
19 Temmuz, 2, 23 Ağustos Cuma 13.30-15.30
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