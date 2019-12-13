Yasemin için ‘eğitim’ seferberliği

Muğla'nın Ula ilçesindeki bir lisede eğitim gören bedensel engelli ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan Yasemin Bozkurt'un daha iyi koşullarda eğitim hayatını sürdürebilmesi için okul yönetimi seferber oldu. Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Yasemin’in, tekerlekli sandalye nedeniyle ikinci kattaki sınıfına çıkmakta zorlanacağını düşünen öğretmen ve idareciler, bu sorunu çözmek için harekete geçti. Yapılan düzenlemeyle Yasemin’in dersleri giriş katındaki sınıflara alındı, dinlenebilmesi ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için müdür yardımcısının odası, destek eğitim odasına dönüştürüldü. Zaman zaman sağlık sorunları nedeniyle bazı derslere katılamayan Yasemin’e, destek eğitim odasında haftada dokuz saatlik tekrarlar da yapılıyor.

HAYALİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN OLMAK

Yasemin Bozkurt, okulu kazandığında çevresindeki insanların kendisine nasıl davranacakları konusunda endişeli olduğunu ancak gördüğü tablonun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öğretmenlerinin kendisini anlayışla yaklaştığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimin davranışı, eğitim hayatıma daha azimle atılmam gerektiğini öğretti. Ben de onlara layık olabilmek için çalışıyorum. Onların her soruma cevap vermesi, ılımlı yaklaşması, bana üniversiteye giden yolda büyük yön veren bir rüzgar oluyor. İnsanlara yardımcı olmak için psikolojik danışman olmak istiyorum. Benim gibi insanlara örnek olmak istiyorum. Hayatta var olmak için bu yola çıktım. Çünkü insanların ön yargıları bizim için en büyük engel. Bu engeli aşmamda okulum, en güzel örnek oldu. O yüzden benim gibi bireyler hayata katılmak için elinden geleni yapmalı. Benim gibi bireyleri, toplumun içinden soyutlanmamaları için okumaya teşvik edilmeli."

‘EN YÜKSEK NOTU ALAN ÖĞRENCİLERDEN BİRİSİ’

Müdür Yardımcısı Gülbin Kılıç, okulda asansör olduğunu ancak olası bir arıza durumunda Yasemin’in mağdur olmaması için yapılan düzenlemeyle engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi. Okulun tarih öğretmeni Hülya Şen ise Yasemin'in en gayretli öğrencilerden biri olduğunu belirtti. Şen, "Yasemin, planlı ve düzenli çalışıyor. Sınıfta en yüksek notu alan öğrencilerden biri" dedi.

Felsefe öğretmeni Abbas Ateş ise Bozkurt'un derslerine son derece ilgili ve öğrenmeye açık olduğunu söyledi.