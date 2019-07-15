Yarın için hazırlanın

Üniversite eğitimi; sadece gelecekte yapılacak mesleği edinme ile sınırlı bir süreç değil. Günümüzde küreselleşen iş dünyasının beklentileri, gelecekte kendini çok yönlü olarak yetiştirmiş kişilere daha çok ihtiyaç duyulacağına işaret ediyor. Gençlerin, onları geleceğin hızla değişen dünyasına hazırlayacak, donanımlarını sağlayacak bir eğitim almaları gerekiyor. Bununla birlikte üniversite yıllarına ait kazanımlar da sadece bir bölümün vereceği eğitimle kısıtlı olmayıp; üniversitenin sağladığı genel gelişim ortamının niteliğine bakılmalı. Bunun için hangi bölüm seçilirse seçilsin tek disiplin yerine çift ana dal, yan dal, seçmeli dersler, Erasmus gibi imkânların sağlandığı; kişisel ve sosyal gelişimi destekleyecek öğrenci topluluklarıyla, kültür, sanat ve spor etkinlikleri bakımından zengin üniversitede öğrenim görmek, mesleki birikimi desteklerken biçimlenme yelpazesini de alabildiğince genişletecektir. Bu nedenle geleceğin mesleklerini öngören bölümlerden çok, geleceğe hazırlayan üniversitenin tercihi üzerinde yoğunlaşmak önemli.

ZENGİN ÜNİVERSİTE KADROSUNA SAHİP ÜNİVERSİTE ÖNERİSİ

Bir tıp doktoru olarak adaylara, tıp ve sağlık alanında da köklü, uluslararası tanınırlığı olan, eğitim programı akredite, eğitimde çağdaş metotları ve üst düzeyde teknolojileri kullanan aynı zamanda da güncel tıp uygulamalarındaki ve ülkenin sağlık sorunlarındaki değişimi eğitim programlarına hızlıca yansıtabilen; uluslararası tanınırlığı olan ve eğitimi önceleyen zengin öğretim üyesi kadrosuna sahip; eğitim verilen üniversite hastanesinin de akredite olduğu, her öğrencinin hiçbir kısıtlılık olmadan her hastaya dokunabilir olduğu fakülte seçimi öneririm.

PROF. DR. HALUK ÖZEN KİMDİR?

1954 Ankara doğumlu olan Haluk Özen, ilk ve orta öğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde tamamladı. 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp eğitimine başlayan Özen, 1977 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl aynı fakültede Üroloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan Özen 1981 yılında uzmanlığını tamamlayarak Üroloji Uzmanı unvanını aldı. 1985 yılında British Council’in açtığı burs sınavını kazanarak İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Addenbrookes Hastanesinde Pediatrik Üroloji konusunda bir yıl çalıştı. 1986 yılında doçentlik sınavında başarılı olup Üroloji doçenti unvanını kazandı. 1989 yılında 7. Ulusal Kanser Kongresinde bir çalışması nedeni ile Bedii Gorbon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı yıl TUBİTAK doktora sonrası yurt dışı burs programının sınavını kazanarak ABD Stanford Üniversitesi Üroloji Kliniğinde bir yıl süreyle ürolojik kanser konusunda çalıştı. 1986 yılından bu yana Üroloji anabilim dalında ürolojik kanser konusundan sorumlu olarak çalıştı. 1993 yılında profesör olan, 1994 yılında TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü’nü alan Haluk Özen, akademik hayatı boyunca dekan yardımcılığından senato üyeliğine kadar birçok görevde bulundu. Prof. Dr. Haluk Özen, 19 Aralık 2015 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nü yürütüyor.