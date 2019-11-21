Yarım asırdır öğretmenlik yapıyor

İzmir'de özel bir okulda öğretmenlik yapan 67 yaşındaki Aynur İskender, 50 yıl önce başladığı meslek hayatına ilk günkü heyecanla devam etmenin mutluluğunu yaşarken, genç meslektaşlarına da örnek oluyor.

Aynur İskender, ilkokulda öğretmenini kendisine örnek alarak bu mesleği seçmeye karar verdi. Öğretmeninin yönlendirmesiyle 1963 yılında girdiği sınavla Trabzon Beşikdüzü Kız Öğretmen Okulu'nda yedi yıl eğitim gören İskender, 25 yıl yedi ay boyunca memleketi Ünye ve İzmir'de farklı okullarda sınıf öğretmenliği yaptı. İskender, 1995’te Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamadı. İzmir'de bulunan birçok özel okulda 25 yıldan bu yana öğretmenlik yapan İskender, son beş yıldır da Kent Koleji'nde öğrencileri hayata hazırlıyor. Öğrencileriyle arasında farklı bir bağ kuran deneyimli öğretmen, mesleğine olan sevgisi ve tutkusuyla herkese örnek olurken sık sık genç meslektaşlarıyla bir araya gelerek onlara da eğitimler veriyor.

MESLEĞİMİ SEVEREK YAPTIĞIM İÇİN 50 YILI HİÇ SAYMADIM

Aynur öğretmen, öğretmenlik mesleğini çok severek yaptığını, hiçbir zaman mesleğinden tam anlamıyla emekli olmayı düşünmediğini söyledi. Tüm hayatını sınıfta öğrencileriyle birlikte geçirdiğini belirten İskender, şunları anlattı:

"Ben bununla gurur duyuyorum. Mesleğimi severek yaptığım için bu süreyi hiç saymadım. 50 yıl herhangi bir işle uğraşmadım, insan yetiştirdim. Her birinin hayatına dokunmaya çalıştım. Bu o kadar keyifli ve sevgili bir şey ki öğretmenlik sevilmeden yapılacak bir meslek değil. Yeni mezun olmuş kadar heyecanlıyım. Yeniden dünyaya gelsem yine bu mesleği seçerim.

SAĞLIĞIM EL VERDİĞİNCE MESLEĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM

Mezun ettiğim bazı öğrencilerin çocukları da görev yaptığım okulda eğitim alıyor. Onlar bana ‘babaanne’ diyor. Bu durum bana ayrı mutluluk veriyor. Her gün aynı heyecanla sınıfa girip öğrencilerimle buluşuyorum. Sınıfta öğrenciler size o kadar büyük bir heyecanla bakıyorlar ki diğer hayatınızı tamamen dışarıda bırakıyorsunuz. Ben hala kaçıncı karne dönemi bilmem. Ben adil ve adaletli olmaya çok önem veririm. Hala uykularım kaçar. Acaba birisinin hakkını yemiş miyim diye düşünürüm. Her çocuğun kendi yapısı içinde onu bir yerden alıp diğer tarafa taşıyabilmişsem, yüreğine okul ve öğretmen sevgisini, okuma sevgisini koyabilmişsem o çocuk koşa koşa okula geliyorsa ben başarılıyım diye düşünüyorum. Sağlığım el verdiğince mesleğimi yapmayı düşünüyorum. Genç meslektaşlarıma önerim şu; bir kere kim olursanız olun yaptığınız işi yüreğiniz ile yapın. Çağın gereği olan bilgi donanımı şart. Bunun dışında çocuğu tanımaları da gerekiyor."

‘BİZİM İÇİN BİR LİDER’

Okulda Almanca öğretmeni olarak görev yapan Elçin Müzeyyen Çelik, üç yıldır birlikte görev yaptıkları Aynur İskender'in kendileri için bir lider olduğunu söyledi. Kendisine Aynur öğretmeni örnek aldığını ifade eden Çelik, "Ben ondan çok şey öğrendim. Öğretmenliğe ilk başladığım yıllarda zorlanmıştım. Ama o her zaman öğrenciye nasıl davranacağımı ve onu nasıl kazanacağımı bana anlattı" dedi.