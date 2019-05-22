Yabancı dil için konsey kurulacak
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İngilizce öğretimiyle ilgili önergesine yanıt verirken yabancı dil eğitiminde düzeltmeye gidileceğini açıkladı.
Bakan, yanıtında özetle şunlara yer verdi: “İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidiliyor. 2019-2020 eğitim yılı itibarıyla ikinci sınıftan başlayarak kademeli olarak 2-12’de uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. Seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. 2-4’üncü sınıfta ‘Oyun Tabanlı Öğrenme’, 5-8’de ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ modeli uygulanacak. Bireysel öğrenme gereksinimi önplana alınacak. 9-12’de lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce’ modeliyle İngilizce becerileri geliştirilecek.
Yabancı dil eğitimi öğrenci merkezli yaklaşımla, bilişsel düzeylerine uygun metodolojilerle ele alınacak. Farklı okul tür ve programlarına göre gereksinim duyulan beceriler geliştirilecek. Çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek. Yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek bir Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi oluşturulacak.”
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