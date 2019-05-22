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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Umut ERDEM/ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Yabancı dil için konsey kurulacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İngilizce öğretimiyle ilgili önergesine yanıt verirken yabancı dil eğitiminde düzeltmeye gidileceğini açıkladı.

Yabancı dil için konsey kurulacak
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Bakan, yanıtında özetle şunlara yer verdi: “İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidiliyor. 2019-2020 eğitim yılı itibarıyla ikinci sınıftan başlayarak kademeli olarak 2-12’de uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. Seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacak. 2-4’üncü sınıfta ‘Oyun Tabanlı Öğrenme’, 5-8’de ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ modeli uygulanacak. Bireysel öğrenme gereksinimi önplana alınacak. 9-12’de lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce’ modeliyle İngilizce becerileri geliştirilecek.

Yabancı dil eğitimi öğrenci merkezli yaklaşımla, bilişsel düzeylerine uygun metodolojilerle ele alınacak. Farklı okul tür ve programlarına göre gereksinim duyulan beceriler geliştirilecek. Çevrimiçi ve mobil teknolojilerle desteklenecek. Yabancı dil eğitiminde dil politikalarını, dil öğretim standartlarını ve sınıf içi uygulamalar ile öğretmen yeterliklerini belirleyecek bir Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Konseyi oluşturulacak.” 

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