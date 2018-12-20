‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders

Vefa Lisesi öğrencileri geliştirdikleri ‘Gözlerim ol’ projesi kapsamında oluşturdukları WhatsApp grupları üzerinden, görme engelli öğrencilere birçok dersten her saate yardımcı olacak. Lisenin ‘Felsefe Kulübü’ öğrencilerince sosyal sorumluluk alanında gönüllü olarak geliştirilen projeyle WhatsApp grupları üzerinden her ders ve konuda görme engelli öğrencilere sesli mesaj göndererek derslerinde yardımcı olmak hedefleniyor.

HER DERS İÇİN AYRI WHATSAPP GRUBU

Vefa Lisesi Felsefe Öğretmeni Ahmet Uğur Parmaksız, internet kullanan görme engelli öğrencilere yönelik bir proje geliştirdiklerini belirtti. Parmaksız, "Vefa Lisesi öğrencileri, gönüllülük esasına göre her dersten birer WhatsApp grubu oluşturdu. Bu grup aracılığıyla görme engelli öğrencilere her dersten takıldıkları konularda yardım ediyorlar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi onay aldıklarını söyleyen Parmaksız, projeyi Türkiye geneline yaymayı amaçladıklarını ve engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Parmaksız, "Öğrenciler içinden gönüllülük esasına göre, o derslerden en iyi olanları seçildi. Türkiye'deki bütün okullarla iş birliği yaparak yayılmasını istiyoruz. Okul saatleri dışında, evde de eğitim olacak. Bunun bir saati yok. O an kim uygunsa sorunu çözerek, problemi ortadan kaldırılacak. Dünyada gözlerim olur musun? gibi bir uygulama var. Bu daha canlı, bire bir olan daha insana dokunan bir tarafı var" diye konuştu.

‘BİR GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİ BANA İSTEDİĞİ SAATTE ULAŞABİLİR’

"Burada yararlanan ve yararlanılan kişilerin ikisi de öğrenci” diyen görme engelli öğrenci Sinan Yurttav ise şunları söyledi:

“10’uncu sınıf öğrencisiyim. Bir konunun anlatılmasını istediğimde 10’uncu sınıf öğrencisi bana anlatacak. Hem konuları daha taze hem de öğrenmeye devam ediyor. İnternet üzerinden iletişimin daha sağlam olması açısından, hem canlı hem de faydalı oldu. Günümüzde cep telefonu, görmeyen bir öğrencinin her şeyi sayılabilir. Her yerde telefonu kullanıyor. Çoğu görme engelli öğrenci bir yere kadar yapabiliyor. WhatsApp grubu ders ders ayrılıyor. Daha önce arkadaş ilişkileri içerisinde oluyordu ama artık daha kurumsal bir hale geldi. Görme engellilerin bir kısmı dışarı çıkmıyor, çekiniyor. İnternet iletişimi oldukça önemli."

Felsefe Kulübü Başkanı öğrenci Masume Tetik de okul kulüplerinde yer alan öğrencilerin sosyal sorumluluk alanında bir proje geliştirmeyi hedeflediğini, bu kapsamda de görme engelli öğrencilere katkıda bulunmak istediklerini anlattı. Tetik, "Bizim için saat fark etmiyor. Hepimizin cep telefonunda olan bir uygulama. Bir görme engelli öğrenci bana istediği saatte ulaşabilir" dedi.

Öte yandan görme engelli öğrenciler, Vefa Lisesi'nin ‘Gözlerim ol’ projesine, ‘gozlerimolvefa@gmail.com’ mail adresinden, ‘gozlerimolvefa’ instagram hesabından, 212 527 38 72 numaralı okul telefonunu arayarak veya 533 738 27 66 WhatsApp hattından dahil olabilecek.