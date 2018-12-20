‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders
GeriEğitim ‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
20.12.2018 - 12:49, Son Güncelleme:/

‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders

Vefa Lisesi öğrencileri geliştirdikleri ‘Gözlerim ol’ projesi kapsamında oluşturdukları WhatsApp grupları üzerinden, görme engelli öğrencilere birçok dersten her saatte ulaşarak destek olacak.

‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Vefa Lisesi öğrencileri geliştirdikleri ‘Gözlerim ol’ projesi kapsamında oluşturdukları WhatsApp grupları üzerinden, görme engelli öğrencilere birçok dersten her saate yardımcı olacak. Lisenin ‘Felsefe Kulübü’ öğrencilerince sosyal sorumluluk alanında gönüllü olarak geliştirilen projeyle WhatsApp grupları üzerinden her ders ve konuda görme engelli öğrencilere sesli mesaj göndererek derslerinde yardımcı olmak hedefleniyor. 

HER DERS İÇİN AYRI WHATSAPP GRUBU
Vefa Lisesi Felsefe Öğretmeni Ahmet Uğur Parmaksız, internet kullanan görme engelli öğrencilere yönelik bir proje geliştirdiklerini belirtti. Parmaksız, "Vefa Lisesi öğrencileri, gönüllülük esasına göre her dersten birer WhatsApp grubu oluşturdu. Bu grup aracılığıyla görme engelli öğrencilere her dersten takıldıkları konularda yardım ediyorlar" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi onay aldıklarını söyleyen Parmaksız, projeyi Türkiye geneline yaymayı amaçladıklarını ve engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Parmaksız, "Öğrenciler içinden gönüllülük esasına göre, o derslerden en iyi olanları seçildi. Türkiye'deki bütün okullarla iş birliği yaparak yayılmasını istiyoruz. Okul saatleri dışında, evde de eğitim olacak. Bunun bir saati yok. O an kim uygunsa sorunu çözerek, problemi ortadan kaldırılacak. Dünyada gözlerim olur musun? gibi bir uygulama var. Bu daha canlı, bire bir olan daha insana dokunan bir tarafı var" diye konuştu.

‘BİR GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİ BANA İSTEDİĞİ SAATTE ULAŞABİLİR’
"Burada yararlanan ve yararlanılan kişilerin ikisi de öğrenci” diyen görme engelli öğrenci Sinan Yurttav ise şunları söyledi:
“10’uncu sınıf öğrencisiyim. Bir konunun anlatılmasını istediğimde 10’uncu sınıf öğrencisi bana anlatacak. Hem konuları daha taze hem de öğrenmeye devam ediyor. İnternet üzerinden iletişimin daha sağlam olması açısından, hem canlı hem de faydalı oldu. Günümüzde cep telefonu, görmeyen bir öğrencinin her şeyi sayılabilir. Her yerde telefonu kullanıyor. Çoğu görme engelli öğrenci bir yere kadar yapabiliyor. WhatsApp grubu ders ders ayrılıyor. Daha önce arkadaş ilişkileri içerisinde oluyordu ama artık daha kurumsal bir hale geldi. Görme engellilerin bir kısmı dışarı çıkmıyor, çekiniyor. İnternet iletişimi oldukça önemli."

Felsefe Kulübü Başkanı öğrenci Masume Tetik de okul kulüplerinde yer alan öğrencilerin sosyal sorumluluk alanında bir proje geliştirmeyi hedeflediğini, bu kapsamda de görme engelli öğrencilere katkıda bulunmak istediklerini anlattı. Tetik, "Bizim için saat fark etmiyor. Hepimizin cep telefonunda olan bir uygulama. Bir görme engelli öğrenci bana istediği saatte ulaşabilir" dedi.

Öte yandan görme engelli öğrenciler, Vefa Lisesi'nin ‘Gözlerim ol’ projesine, ‘gozlerimolvefa@gmail.com’ mail adresinden, ‘gozlerimolvefa’ instagram hesabından, 212 527 38 72 numaralı okul telefonunu arayarak veya 533 738 27 66 WhatsApp hattından dahil olabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğrenciler şekerpancarından drone yaptı

Suriyeli çocukların eğitimi için 400 milyon avro

15 bin öğrenci sinemayla buluşacak

Mimarlık öğrencilerine ödül