Uzmanlar tercih sürecini değerlendirdi: Sürprizler yaşanabilir

Sonuçlarını öğrenen 2 milyona yakın üniversite adayı için şimdi tercih heyecanı başladı. Adaylar, 7-14 Ağustos arasında lisans, önlisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim programları da dahil olmak üzere, toplam 1 milyon 68 bin 327 kontenjan için tercihte bulunacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Temmuz’da önbilgi için yayınladığı ‘2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun son halini dün açıkladı. Ancak kılavuzu gören adaylar, şaşırdı. Çünkü kılavuzda üniversitelerin puan ya da sıralaması yer almadı. Adaylar, sosyal medyada “Puan da sıralama da yok. Bu kılavuz bize nasıl kılavuzluk ediyor?” yorumları yaparak tepkilerini dile getirdi. ÖSYM, 8 saat sonra lisans ve önlisans için 2015, 2016, 2017 yıllarına ait en küçük puanla yerleşen adayın başarı sırasını yayınladı. ÖSYM yaptığı duyuruda, “Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018’de sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalı” açıklamasına yer verdi. Uzmanlar ise, “Sistem yeni olduğu için geçmiş yıllarla kıyaslama yapacak bir sıralama veya puan olmadığından adaylar sorun yaşayabilir. Normalde yüksek puanlı bir yere girmesi zor olan düşük puanlı öğrenciler yerleşebilir. Kazanması garanti gibi görünen yüksek puanlı öğrenciler de açıkta kalabilir. Bu nedenle geniş sıralama aralığında tercih yapmakta yarar var” diyor.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’TA

Üniversite tercihleri, 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Sonuçları ise, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Bir bölümü kazanan adaylar, 3-7 Eylül’de üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıtları 3-7 Eylül’de yapılacak” dedi.

BARAJLARI UNUTMAYIN

Başarı sırası barajları bu yıl da uygulanacak. İşte o barajlar:

TIP: 40 BİN

En büyük başarı sırası barajı tıp fakültelerinde. AYT’de ‘Sayısal’da en az 40 bin isteniyor.

MÜHENDİSLİK: 240 BİN

Mühendislik fakültelerinde su ürünleri, ziraat ve orman fakülteleri dışındakiler için en düşük başarı sırası 240 bin.

HUKUK: 150 BİN

En çok rağbet gören bölümlerin başında olan hukuk fakültelerinde baraj, 150 bin. AYT’de eşit ağırlık puan türünde 150 bin başarı sırası gerekiyor.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ: 240 BİN

Eğitim fakültesi 240 bin sıralamasının üstünde olan öğrencilere kapısını açıyor.

MİMARLIK: 200 BİN

Mimarlık için 200 bin sıralamasında olmak şart.

YELPAZEYİ GENİŞ TUTUN

Salim Ünsal (Rehberlik uzmanı): Barajı geçen aday sayısında çok büyük sapmalar yok. Bu da geçen yılın verilerine yakın ama daha iyi sıralardan tercih yapılması olasılığını arttırıyor. Sayısalda barajı geçen sayısında 130 bin civarında artış gözledik. Bu, beklentimizin altında ama yığılma çok yaşanmadığı için tercihi zorlamayacak. Belki bir miktar mühendislik, 240 bin barajından dolayı boş kalsa da geçen yıla oranla kontenjanlarda doluluğun daha yüksek olacağı söylenebilir. Eşit ağırlıkta da barajı geçenler arttı. Burada da daha düşük puan ve sıralarla daha iyi yerlere yerleşme şansı olabilir. Sözelde 330 puanın üzerindekilerin lisans kazanma olasılığı yüksek. Öğrenci lehine daha düşük sıralarda yerleşme imkânının yüksek olduğu bir yıl olabilir. Boş kontenjanda son yıllarda artış vardı ve en önemli sorunlardan biriydi. Bu yıl daha genel yerleştirmede boş kontenjanların daha az kalabileceğini bekleyebiliriz, zira tercih edecek aday sayısı barajı geçenler nedeniyle artacak. İki yıllıklarda ise özellikle TYT’de 700-800 bin sıralamadakilerin dahi şansının olacağı bir süreç bizi bekliyor. Adaylara tavsiyem tercihlerini hemen oluşturmak yerine, süreci ve sonuçları iyi takip etmeleri. Mutlaka uzman işliğinde tercihlerine son halini vermeleri.

TERCİH SAYISI 30’A YÜKSELTİLSİN

Onur Soğuk (Eğitim uzmanı): Bu yıl YKS ilk defa uygulandığı için adayların elinde tercih yaparken yararlanacakları kesin veriler yok. Yeni sistemle ilgili bilgi eksikliğinden dolayı karışıklık arttı, bilgi kirliliği çoğaldı. Adaylar, yine 2017’deki başarı sıralamasını baz alacak. Ama sistem değiştiğinden özellikle TM puanlarında gerileme yaşandığı için belirsizlik söz konusu. Bu sene belirsizlik sürpriz yaşatabilir. Mevcut sıralamaların geçen yıllarla kıyaslanmasına bakınca, özellikle TM adayları daha üst sıralardaki yerleri yazabilir. Örneğin, 40 bininci bir aday, geçen yılın 20 bininci sıralamasındaki yerden başlayarak listesini oluşturabilir. Açıkta kalmak istemiyorsa, sıralamasından daha düşükleri de seçebilir. Hatta listenin son üçüne daha düşük sıralamaları yazması yararlı.

“Bu yeri kazanamaz” denen öğrenciler, tercihine girebilir. Bu kadar karışık bir yılda 24 tercih yetersiz. En azından 30’a çıkarılsa öğrenciler rahat eder. YÖK’ün verisine göre, geçen yıllarda adaylar 24 tercih hakkının 14’ünü kullanıyor. Bu yıl hepsini bilinçli kullanmalarını öneriyorum. Ancak istemedikleri bölümleri kesinlikle yazmasınlar. Pişman olabilirler. İstemediği bir okulu kazanırsa sonraki yıl sınava girdiğinde ortaöğretim başarı puanı yarı yarıya düşecek ve sene kaybı olacak.

YKS KILAVUZUNDAN 7 BÖLÜM ÇIKARILDI

YENİ kılavuzda, yedi bölümün çıkarıldığı ve üç bölümün eklendiği görüldü. Böylece kontenjanlarda da küçük bir düşüş yaşandı. 3 Temmuz’daki kılavuzda toplam kontenjan özel yetenek sınavıyla alan bölümler hariç 1 milyon 37 bin 847 iken yenisinde 1 milyon 37 bin 592 oldu. Çıkarılan bölümlerden dolayı 318 kontenjan azalırken, eklenenlerden dolayı 63 arttı. Azalan kontenjanların 184’ü önlisans, 134’ü de lisans.

Artış olan kontenjanın 41’i önlisans, 22’si de lisansa ait. Çıkarılan ve eklenen bölümler ise şöyle:

ÇIKARILANLAR

İKİ YILLIK: İstanbul Bilgi Üniversitesi Uçak Teknolojisi (tam veya % 75 burslu), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Teknolojisi (İÖ), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İngiliz burslu), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve Acil Yardım.

DÖRT YILLIK: Beykent Üniversitesi Tarih (yüzde 25 indirimli), Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği (İÖ), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği (KKTC uyruklu öğrenciler için)

EKLENENLER:

İKİ YILLIK: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği

DÖRT YILLIK: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (KKTC uyruklu adaylar için), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği

TERCİH YAPACAK ADAY SAYILARI

1 milyon 763 bin 657: TYT’de 150 barajını geçen aday sayısı

912 bin 284: AYT Sözel’de 180 barajını geçen

745 bin 485: AYT Eşit Ağırlık’ta 180 barajını aşan

434 bin 358: AYT Sayısal’da 180 ve üstü alan

66 bin 898: AYT Dil’de 180’i geçen aday