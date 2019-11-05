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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 05.11.2019 - 14:36, Son Güncelleme:/

Uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyorlar

Edirne'deki Atatürk Ortaokulu’nda, öğrencilere uzayı ve bilimi sevdirmek amacıyla, okulun bir koridoru uzayla ilgili bilgilerle donatıldı. Koridora ‘Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Bilim Evreni’ adı verildi.

Uzayı ve bilimi okul koridorunda öğreniyorlar
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Edirne'deki Atatürk Ortaokulu’nda oluşturulan, üzerinde önemli yerli ve yabancı bilim insanlarının öz geçmişleri ile uzayla ilgili bilgilerin yer aldığı koridorla, öğrencilerin bilime olan ilgisinin arttırılması amaçlanıyor. Harbiye 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile okulun mezunlarından şehit Efkan Yıldırım'ın ailesi Necdet ve Fatma Yıldırım'ın katkılarıyla, okulda bilim koridoru düzenlendi. Uzay galaksisi fonuyla hazırlanan koridorda Albert Einstein, Cahit Arf, Prof. Dr. Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu ve Dr. Canan Dağdeviren'in de aralarında yer aldığı yerli, yabancı bilim insanlarının öz geçmişi, tablolarla anlatıldı.

‘Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Bilim Evreni’ adı verilen koridorunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Şehidin annesi Fatma Yıldırım, oğlunun adının, mezun olduğu okulda yaşayacağını belirterek, "Çok duygulandık çok teşekkür ederiz. Oğlum sanata ve bilime ilgi duyardı. Okuduğu okuldaki öğrenciler, bu bilgileri öğrenecek" dedi. Şehidin babası Necdet Yıldırım da duygulandığını söyledi. Baba Yıldırım, çalışmaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Okulun öğrencileri açılışın ardından bilim evreni koridorunu gezdi. Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neril Tuna, uzay bilimine ilgi duyduğunu belirterek, "Küçüklüğümden bu yana astronot olmayı hayal ediyorum. Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Okulumuzda uzay ve bilim koridoru açılmasına çok sevindim" diye konuştu.

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